נשיא המדינה יצחק הרצוג בוחן ברצינות את האפשרות לקצוב את עונשו של הרוצח היהודי עמי פופר – זאת על רקע עסקת החטופים שאושרה לאחרונה, שבמסגרתה ישוחררו מאות אסירים פלסטינים.

ההחלטה צפויה להתקבל בימים הקרובים, לאחר שהנשיא התנה כל דיון בחנינה בקידום העסקה עם חמאס.

לפי הדיווח ב־ynet, הרצוג אינו שוקל שחרור מיידי, אלא קציבת עונש בלבד – שתאפשר בחינה עתידית של שחרור מוקדם, אך לא חנינה מלאה.

פופר, שהורשע ברצח שבעה פועלים פלסטינים בצומת גן הוורדים בשנת 1990, צפוי לסיים לרצות את עונשו בשנת 2030, לאחר שקציבת עונשו הראשונה נעשתה כבר בשנת 1999 על ידי הנשיא עזר ויצמן בהמלצת שר המשפטים דאז צחי הנגבי.

בחודשים האחרונים נערכה עבודת מטה בבית הנשיא ובמשרד המשפטים, שבחנה את בקשותיהם של אסירים ביטחוניים יהודים נוספים להקלה בעונשם – בטענה ל"איזון" מול שחרורם של מחבלים פלסטינים במסגרת העסקה הנוכחית. על פי הערכות, הרצוג אף בוחן אפשרות להקל בעונשם של אסירים יהודים נוספים.

גורמים המעורים בנושא מציינים כי החלטת הנשיא טרם התקבלה, אולם היא נבחנת ברצינות. מנגד, בשירות הביטחון הכללי ובפרקליטות הביעו בעבר התנגדות לשחרור מוקדם של פופר, מחשש שמהלך כזה יעודד חקיינות ואלימות מצד קיצונים נוספים.

ארגון "חוננו", המייצג את האסירים הביטחוניים היהודים, מנהל בשבועות האחרונים קמפיין נרחב למען קציבת עונשם, תוך פנייה לשרים, לחברי כנסת ולרבנים בכירים במטרה לשכנע את הנשיא הרצוג ושר המשפטים יריב לוין – שעליו לחתום אף הוא על החנינה – לאשר את המהלך.

פופר, כיום בן 56, מרצה את עונשו זה 35 שנה. במהלך אחת מחופשותיו מהכלא נהרגו אשתו הראשונה ובנו בתאונת דרכים שבה נהג ברכב ללא רישיון תקף, והוא הורשע בעבירה זו ונידון לשישה חודשי מאסר נוספים.