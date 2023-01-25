במעמד רבנים, ראש העיר, שר האוצר, חברי כנסת, ורופאים בכירים נחנך המרכז שמאחד תחת קורת גג אחת רפואה והלכה בתחומי פוריות, ילודה וקדושת החיים|במרכז האירוע - תערוכה מרגשת החושפת לראשונה את פעילות המכון, המלווה מדי שנה אלפי זוגות בדרכם אל החלום להפוך להורים, הסיוע המקצועי של צוות רבני ויועצות המכון, והדילמות הניצבות עבור המשפחות בסוף החיים
בימים האחרונים עלו רבני ויועצי ארגון 'בוני עולם' למעונם של רבני ב"ב הרחי"א לנדאו, הרש"צ רוזנבלט, חברי וועדת ההלכה של הארגון ור"מ בן שמעון, הר"נ בן שמעון והר"ע פריד ושטחו בפניהם שאלות קשות וכואבות בענייני המלחמה הנוגעות לזוגות רבים (חרדים, הלכה).
שלוחת מחוז צפון של מכון פוע"ה שנפתחה השנה ביקנעם, נותנת מענה למאות אלפי תושבי הצפון שהתקשו עד היום להגיע לירושלים ולמרכז הארץ. זוג מהצפון: "יש לנו עכשיו מדריך שמאיר לנו את הדרך ומחזיק לנו את היד. אנחנו בטוחים שיהיו לנו ילדים בע"ה"
והשבוע, ב"נפלאות", אירחנו את אורנת ורנו, יועצת זוגית, שעוסקת בנשיות על פי תורת החסידות. היא מדברת על טיפולי הפוריות, ההודעה על ההריון שלא באמת קרה במציאות וכן, גם על נשיות (נפלאות בפרשה, כיכר TV, מאמע)
הכוס נשברת, ומערבולת של מחיאות כפיים ושירה מפלחות את אותו שקט נעים שלרגע חדר אליי. הכוס נשברת, ואיתה נבנית המציאות- "בניין עדי עד". מתחילים את החיים וחושבים "ילדים". מבטיחים לעצמנו- עד ראש השנה, אנחנו עם בטן שמנמנה. ובחומצה פולית תולים המון תקוה * מונולוג מרגש מאחת שמצפה ומתפללת לזכות בילד
זוגות המצפים לילד במשך זמן ארוך מהרגיל, נתקלים באופן תדיר ומטריד במבטים מרחמים וסקרנים כאחד, ובהתלחשויות מציקות סביב הבעייה שלהם. כל אותם נשמות טובות ימהרו לצקצק בלשונם ולהסיק מסקנות חסרות כל מידע ובסיס שייחסו - סביר להניח - את סיבת ההמתנה בבעיית פוריות אצל האישה * מי אמר שהבעיה בי? (הריון ולידה, פוריות)
צוות המרפאה לפוריות בהדסה לא נח אף פעם. המרפאה, הפועלת עבור זוגות אשר נתקלים בבעיות בדרך להשגת הריון, מאפשרת לקבל תמיכה וטיפולים בכל רמות הקושי ובמגוון של שיטות רפואיות וטכנולוגיות מן המתקדמות הקיימות בתחום * הדסה מובילה בתחום הפוריות (הדסה)
את המושג 'מסטיק תימני' אין אישה שלא מכירה, על כל סגולותיו המדהימות בתחומים רבים הקשורים למעגל חייה של אישה. אך דא עקא, שהמוצר האבקתי שנטחן, היה בלתי אכיל וקשה מאוד היה לצרוך אותו כמות שהוא. יש לנו חידוש בשבילך (הריון ולידה)
ילדים הם מרכז חיינו, יש אנשים שילדים הופך להיות מרכז חייהם עוד לפני שהם מגיעים לעולם. ישנם זוגות שלא נתברכו בפרי בטן בקלות והדרך אל ההורות רצופה כאב ומכשולים * מה באמת עובר על אותן נשים? והאם יש דרך להקל על סיבלן? (הריון ולידה)