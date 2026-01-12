בלב ירושלים - במעמד ראש העיר, שר האוצר, חברי כנסת, רבנים ורופאים בכירים נחנך בטקס רב רושם משכנו החדש של מכון פוע"ה (פוריות ורפואה על פי ההלכה), המרכז שמאחד תחת קורת גג אחת רפואה והלכה בתחומי פוריות, ילודה וקדושת החיים.

במרכז האירוע: תערוכה מרגשת החושפת לראשונה את פעילות המכון, המלווה מדי שנה אלפי זוגות בדרכם אל החלום להפוך להורים והסיוע המקצועי של צוות רבני ויועצות המכון. כמו כן, הדילמות הניצבות עבור המשפחות בסוף החיים.

באירוע השתתפו הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר, רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון, רבנים, רופאים, אישי ציבור וידידי המכון.

לא רק בניין – מרכז של בשורה

המכון החדש תוכנן להוות צומת דרכים בין עולם המדע והטכנולוגיה לבין עולם ההלכה.

מעבר למשרדי הייעוץ המשלב מעטפת הוליסטית רפואית-הלכתית ורגשית, המבנה ירכז פעילות מחקרית, השגחות הלכתיות במעבדות, הכשרות מקצועיות במכללת פוע"ה ועוד. הבית החדש יאפשר למכון להנגיש את הליווי המקצועי בצורה דיסקרטית, רגישה ומתקדמת מאי פעם.

"שותפים למסע החיים" – התערוכה שגנבה את ההצגה

שיאו של האירוע היה בחשיפת התערוכה הייחודית שהוצגה ליום אחד בלבד "שותפים למסע החיים". התערוכה העניקה הצצה נדירה ומרגשת אל מאחורי הקלעים של המסעות המורכבים ביותר בדרך להוספת חיים. דרך צילומים וסיפורים אישיים, נחשף הקשר האמיץ שבין הרופא, הרב המייעץ, הזוג שמתפלל לילד והמשפחות הזקוקות להכרעות רפואיות הלכתיות .

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': ״יש מקומות שבהם מדיניות פוגשת תקווה, ותקווה פוגשת חיים. מכון פוע״ה הוא אחד המקומות האלה. כאן, בלב ירושלים, מחברים ברגישות ובאומץ בין קדמת הרפואה לבין עומק ההלכה, ומלווים אלפי זוגות ומשפחות ברגעים הכי אישיים, הכי מורכבים והכי קדושים של החיים. זה לא רק בית חדש – זו בשורה של אנושיות, של אחריות ושל אהבת החיים. אני מברך את ראש המכון הרב מנחם בורשטיין, על שנים של פעילות מדהימה ומרגשת למען עתיד עם ישראל. מדינת ישראל גאה לעמוד לצד מי שמוסיף חיים, תקווה ואור לעם ישראל״.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "מכון פוע״ה הוא מוסד שהוא בית, ובית שהוא מוסד – העומד כבר עשרות שנים בקו התפר שבין הלכה לרפואה, בין קודש לאתגרי החיים עצמם. בירושלים, עיר שבה הקדושה שוכנת בתוך החיים, אנו חונכים היום בית לעוד לידות, לעוד משפחות ולעוד תקווה."

הרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה: ״חנוכת הבית והנחת אבן הפינה למרכז המבקרים הם הרבה מעבר לטקס של בניית קירות – זהו רגע של הרחבת הלב עבור אלפי זוגות שמחכים לנס ומשפחות הזקוקות לסיוע בתחום קדושת החיים. התערוכה ממחישה את המחויבות שלנו: לשלב בין רפואה להלכה באופן הנכון והטוב ביותר. המרכז החדש יהיה בית של תקווה כדי להעניק למשפחות בישראל ובעולם את המתנה הגדולה מכולן – חיים"

קיר המפתחות – דלתות שנפתחו לחיים

במבואת המרכז נחשף קיר המפתחות – מיצג סמלי ועוצמתי המורכב מעשרות מפתחות. הקיר מבטא את שותפות הדרך בין המכון, הרופאים, הרבנים והידידים של המכון.

מבליטים את המחר: אבן פינה מרכז המבקרים

שיאו של האירוע נרשם במעמד המרגש של הנחת אבן הפינה במרכז המבקרים העתידי של המכון הצפוי לקום במבנה. המרכז עתיד להיות מוקד חווייתי ראשון מסוגו על הוספת חיים.