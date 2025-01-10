צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות i24', עוזב את ענייני איראן, החמאס והאיומים על מדינת ישראל ומגיש פינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על פרשת השבוע • בפינתו מגלה יחזקאלי בתוך החושך של החדשות את אור התורה והיכן פרשת השבוע נוגעת בלב שלנו • צפו בפינה לפרשת ויחי (יהדות)
השבוע במדברות בכיכר לפרשת ויחי: ד"ר דבורה ווגנר - על הספר "האברך יענקי ויסברג", על אברכים ואבהות | מור אוסטרובסקי - פסטיבל הסטנדאפ ברמות! | נחמה בריסקמן - קריספי צ'יקן מנחמים | פרשת השבוע ועוד • בעריכת והגשת אסתי גרינברג • כיכר הסכתים
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת ויחי, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מה יעקב אבינו הגיב כשהסתלקה ממנו השכינה ולא היה באפשרותו לגלות לבניו את הקץ?אלו אותיות לא קיימות אצל שמות י"ב השבטים, ומה האותיות הללו מרמזות? | צפו בשיעור (יהדות)
בפרשת השבוע,
ויחי,
יעקב משכל את ידיו טרם
יברך את אפרים ומנשה,
אך יוסף אומר לו "לא
כן אבי כי זה הבכור שים ימינך על ראשו"
| האם סתר יוסף את דברי
אביו או שמא הוכחה מן המציאות אינה סתירה?
(יהדות,
פרשת השבוע)
בפרשת השבוע, ויחי, יעקב אבינו חפץ
לגלות לבניו את 'הקץ’ ונסתם מעייניו |
בכל הדורות הפיתוי לעסוק
בחישובי קץ גאולה לא פסק, מחשבי קיצין ומכריזי
נבואות על בוא המשיח עמדו לנו בכל דור
ודור ונזקם רב מתועלתם |
כיצד באמת יש להתכונן
למשיח צדקנו?
"ואף על פי שהתמהמה"
(יהדות,
פרשת השבוע)