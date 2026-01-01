מפרשת השבוע אנחנו יכולים לדעת - מה יקרה בימות המשיח?

רבי נחמן – פרשת ויחי
מה יקרה בימות משיח?
"דן ידין עמו..." – שבט דן התברך שינקום את נקמת ישראל מהפלישתים, וכשיצא למלחמה שאר השבטים יצטרפו אליו.
"יהי דן נחש עלי דרך... עקבי סוס וייפול רוכבו אחור".
והסיום: "לישועתך קוויתי ה'" – דן קיווה לישועת ה' – וניצח!
יעקב אבינו התנבא ששמשון הגיבור יהיה - בבחינת משיח, ושינקרו את עיניו, ושמשון הגיבור התפלל, ואמר: "זכרני נא וחזקני נא, אך הפעם"
ולפת את שני עמודי התווך, שעל הגג... וניצח! (שופטים, טז', כח').
כשהשונאים מתגברים – גאולתך קרובה!
אומר מוהרנ"ת, שאפילו אם תראה שהשונאים מתגברים עליך:
"עַד שֶׁהוּא תַּחַת עָקֵב וְרַגְלַיִן, שֶׁדּוֹרְסִים אוֹתוֹ - בָּרַגְלַיִם".
אתה מרגיש מדוכא ונרמס, ממש כמו אדם שנרמס תחת - רגלי הסוס!
עדיין – אל תתייאש מהרחמים!
"וְזֶהוּ בְּחִינַת - עִקְבוֹת מְשִׁיחָא, שֶׁיִּשְֹרָאֵל - נְתוּנִים תַּחַת עִקְבֵיהֶם"!
בימות משיח, ישראל ירמסו תחת רגלי האויב, אבל – בסוף ינצחו! (ליקוטי הלכות, יו"ד, יין נסך, ד').
מה יקרה בימות משיח – ויש פתרון?
בימות משיח עשיו יתגבר, וירצה:
"לִדְרֹוס בַּעֲקֵבוֹ עַל רֹאשׁ יִשְֹרָאֵל, בִּבְחִינַת - הִגְדִּיל עָלַי עָקֵב".
האויב אוחז בעקבך, רוצה להפיל ולהשפיל אותך, והפתרון:
"לִצְעֹק אֵלָיו יִתְבָּרַךְ"! בלי שום שכל וחשבון, רק:
תתפלל ותתחנן – תצעק! כמו שעשו אבותינו:
"אֵין כֹּוחֵנוּ אֶלָּא בַּפינו, לִתְפֹּס - אָמָּנוּת אֲבוֹתֵינוּ".
אל תתייאש – תמשיך לקוות
יעקב ראה את דן, ואמר: "לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ה'".
אומר מוהרנ"ת, אפילו אם אתה מרגיש חרב על צווארך:
תמשיך לקוות לישועת ה' - וישועתך תגיע! כי, אין להתייאש מהרחמים:
"אֲפִילּוּ כְּשֶׁהוּא תַּחַת - עִקְבֵי סוּס"!
תמשיך לבקש רחמים - לצעוק ולקוות! והתוצאה:
"יִזְכֶּה לְהִתְגַּבֵּר וּלְהַפִּיל הַשֹּוֹנְאִים, בִּבְחִינַת:
הַנֹּשֵׁךְ עִקְּבֵי סוּס וַיִּפֹּל רֹכְבוֹ אָחוֹר" (ליקו"הל, או"ח, הל' תפילה, ה').
המצב מייאש – איך אצעק ואקווה?
אם מידת הדין ח"ו מתוחה על האדם:
"שֶׁיֵּדַע שֶׁהַכֹּל מֵהַמִּשְׁפָּט שֶׁלְּמַעְלָה" – אתה רואה את רגלי הסוס, אבל:
זה הקב"ה - "שֶׁנִּתְלַבֵּשׁ בָּהֶם כְּדֵי לַהֲשִׁיבוֹ אֵלָיו".
הקב"ה שולח לאדם אויבים, כדי שיעשה חשבון נפש, וישוב אליו.
ואם תבין את המסר:
"וְשָׁמַר ה' אֱלֹקֶיךָ לְךָ אֶת הַבְּרִית - וְאֶת הַחֶסֶד".
הקב"ה לעולם לא יפר את הברית שכרת עם האבות!
ובאור הדברים, שהקב"ה – לעולם לא יעזוב אותך!
"כִּי שׁוֹמֵעַ אֶל אֶבְיוֹנִים ה', וְאֶת אֲסִירָיו - לֹא בָזָה".
תתפלל כמו אביון, שאין מי שיושיע אותו, והקב"ה ברחמיו הרבים יושיע אותך.
ולעולם – אל תתייאש מהרחמים!
גם תפילתי נשמעת?
בורא עולם, שומע תפילה של - כל יהודי, בכל מקום ומצב באשר הוא:
"שֶׁשּׁוֹמֵעַ תְּפִלָּתָם בְּכָל קְרָאָם אֵלָיו" – וזה בבחינת:
"אַשְׁרֶיךָ יִשְׂרָאֵל - מִי כָמוֹךָ! עַם נוֹשַׁע בַּה'".
הכח האמיתי שיש לעם ישראל, הוא – בפיו! יש הבטחה:
"שֶׁשּׁוֹמֵעַ תְּפִלָּתָם - וּמוֹשִׁיעָם תָּמִיד"!
שמשון הגיבור מת - היכן הנחמה?
יעקב אבינו ראה את כל הצרות שיהיו לעם ישראל, וראה ששמשון הגיבור צריך להיות מלך המשיח, והוא:
"יגאל ויפדה את בניו מצרותיהם" אבל – הוא מת!
ואעפ"כ יעקב אבינו התנחם.
ומיד אמר: "לישועתך קויתי ה'" (פר' ויחי).
הוא המשיך להאמין בקב"ה באמונה שלמה, והבין:
שעדיין לא הגיע זמן הגאולה, וצריך להמשיך לצפות ולייחל, עד:
שהקב"ה ברחמיו ישקיף על עמו – ויגאל אותם.
איך מצפים לישועה?
יעקב אבינו לימד, איך לצפות לגאולה – בלי להתייאש!
הוא ראה שהגלים והצרות שיעברו על בניו גוברים, והתנחם בידיעה ששמשון הגיבור יגאל את ישראל, אבל, ראה ששמשון הגיבור מת, ובכל זאת אמר:
"לישועתך קיוויתי ה' - ולא נסוג אחור"!
יעקב אבינו, מלמד איך מתחזקים באמת, ואמר: "לישועתך קיוויתי".
צריך לדעת, שאם עדיין יש דינים, זמן הישועה עדיין לא הגיע, וצריך עוד קצת להמתין:
"חבי כמעט עד יעבור זעם" – בקרוב, הדינים ימתקו - והישועה תגיע.
נגמר כח הסבל? צפה לישועה!
הצרות מתגברות? ואין לך יותר כח לסבול?
"עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע" - אומר יעקב אבינו:
דווקא כש'נגמר' לך, הישועה תגיע - מהצרה עצמה דייקא.
רק, המתן עוד מעט, ואל תתייאש ואל תאבד תקווה, רק - תמשיך לקוות:
"ויאמץ את נפשו בד', כי חסדי ד' - לא תמנו".
הקב"ה מעכב את הגאולה, כדי שכלל ישראל יהיו ראויים להיגאל:
וכולם יקבלו ברצון - עול מלכות שמים.
מרגיש ב'תחתית'? תמשיך לקוות, כי דווקא אז – תגיע ישועתך!
לישועתך קיוותי – ונושעתי!
יש בסיום תפילת שחרית - חיזוק עצום:
"קווה אל ה', חזק – ויאמץ ליבך, וקווה אל ה'"
לא נענית? אל תרפה - תמשיך להתפלל!
חזק ואמץ את הלב, בעוד קצת - אומץ לב:
תאמין בקב"ה בביטחון שלם - ותמשיך לקוות.
וישועתך תגיע – בטוח! למה? כי הקב"ה הוא אב הרחמים:
אל שדי יברך אותך, ויתן לך - רחמים רבים, ולכן:
"לישועתך קיוותי כל היום" – הקיווי יביא לגאולתך הגשמית והרוחנית.
כי - "חסדי ה' כי לא תמו, כי לא כלו רחמיו".
הגאולה מגיעה גם למי – שלא ראוי!
"עיני תמיד אל ה', כי הוא יוציא מרשת רגלי" כשעינייך אל השם יתברך בציפייה ותקווה - הישועה מגיעה!
אל תחפש הגיון וטבע, אל תחפש להבין איך הישועה תגיע - היא תגיע!
תמשיך לקוות, אף אם אינך ראוי, התקווה מביאה עדיין - ישועה!
רק לסמוך על ה' – והכל מתגשם... כי 'אין עוד מלבדו'!
ה'בבא סאלי' הקדוש אומר, להסתכל בכל בוקר לשמים, ולומר 3 פעמים:
"לעושה נפלאות גדולות לבדו – כי לעולם חסדו".
המבט לשמים, יחדיר בך 'אור' אלוקי זך וטהור, עם אמונה ותקווה, ותזכור:
"וידעת כי אני ה', אשר לא יבושו קווי".
הקב"ה מבטיח – הקב"ה מקיים!
"וישועת ה' כהרף עין"
במהרה, אמן!
