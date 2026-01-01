כיכר השבת
על פי רבי נחמן

מפרשת השבוע אנחנו יכולים לדעת - מה יקרה בימות המשיח?

בימות משיח עשיו יתגבר, וירצה: "לִדְרֹוס בַּעֲקֵבוֹ עַל רֹאשׁ יִשְֹרָאֵל, בִּבְחִינַת - הִגְדִּיל עָלַי עָקֵב". האויב אוחז בעקבך, רוצה להפיל ולהשפיל אותך, והפתרון: "לִצְעֹק אֵלָיו יִתְבָּרַךְ"! בלי שום שכל וחשבון, רק: תתפלל ותתחנן – תצעק! כמו שעשו אבותינו | מאמר לפרשת השבוע מתורתו של רבי נחמן (חסידים)

ציון רבי נחמן זי"ע (צילום: להגביה עוף)

רבי נחמן – פרשת ויחי

מה יקרה בימות משיח?

"דן ידין עמו..." – שבט דן התברך שינקום את נקמת ישראל מהפלישתים, וכשיצא למלחמה שאר השבטים יצטרפו אליו.

"יהי דן נחש עלי דרך... עקבי סוס וייפול רוכבו אחור".

והסיום: "לישועתך קוויתי ה'" – דן קיווה לישועת ה' – וניצח!

יעקב אבינו התנבא ששמשון הגיבור יהיה - בבחינת משיח, ושינקרו את עיניו, ושמשון הגיבור התפלל, ואמר: "זכרני נא וחזקני נא, אך הפעם"

ולפת את שני עמודי התווך, שעל הגג... וניצח! (שופטים, טז', כח').

כשהשונאים מתגברים – גאולתך קרובה!

אומר מוהרנ"ת, שאפילו אם תראה שהשונאים מתגברים עליך:

"עַד שֶׁהוּא תַּחַת עָקֵב וְרַגְלַיִן, שֶׁדּוֹרְסִים אוֹתוֹ - בָּרַגְלַיִם".

אתה מרגיש מדוכא ונרמס, ממש כמו אדם שנרמס תחת - רגלי הסוס!

עדיין – אל תתייאש מהרחמים!

"וְזֶהוּ בְּחִינַת - עִקְבוֹת מְשִׁיחָא, שֶׁיִּשְֹרָאֵל - נְתוּנִים תַּחַת עִקְבֵיהֶם"!

בימות משיח, ישראל ירמסו תחת רגלי האויב, אבל – בסוף ינצחו! (ליקוטי הלכות, יו"ד, יין נסך, ד').

מה יקרה בימות משיח – ויש פתרון?

בימות משיח עשיו יתגבר, וירצה:

"לִדְרֹוס בַּעֲקֵבוֹ עַל רֹאשׁ יִשְֹרָאֵל, בִּבְחִינַת - הִגְדִּיל עָלַי עָקֵב".

האויב אוחז בעקבך, רוצה להפיל ולהשפיל אותך, והפתרון:

"לִצְעֹק אֵלָיו יִתְבָּרַךְ"! בלי שום שכל וחשבון, רק:

תתפלל ותתחנן – תצעק! כמו שעשו אבותינו:

"אֵין כֹּוחֵנוּ אֶלָּא בַּפינו, לִתְפֹּס - אָמָּנוּת אֲבוֹתֵינוּ".

אל תתייאש – תמשיך לקוות

יעקב ראה את דן, ואמר: "לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ה'".

אומר מוהרנ"ת, אפילו אם אתה מרגיש חרב על צווארך:

תמשיך לקוות לישועת ה' - וישועתך תגיע! כי, אין להתייאש מהרחמים:

"אֲפִילּוּ כְּשֶׁהוּא תַּחַת - עִקְבֵי סוּס"!

תמשיך לבקש רחמים - לצעוק ולקוות! והתוצאה:

"יִזְכֶּה לְהִתְגַּבֵּר וּלְהַפִּיל הַשֹּוֹנְאִים, בִּבְחִינַת:

הַנֹּשֵׁךְ עִקְּבֵי סוּס וַיִּפֹּל רֹכְבוֹ אָחוֹר" (ליקו"הל, או"ח, הל' תפילה, ה').

המצב מייאש – איך אצעק ואקווה?

אם מידת הדין ח"ו מתוחה על האדם:

"שֶׁיֵּדַע שֶׁהַכֹּל מֵהַמִּשְׁפָּט שֶׁלְּמַעְלָה" – אתה רואה את רגלי הסוס, אבל:

זה הקב"ה - "שֶׁנִּתְלַבֵּשׁ בָּהֶם כְּדֵי לַהֲשִׁיבוֹ אֵלָיו".

הקב"ה שולח לאדם אויבים, כדי שיעשה חשבון נפש, וישוב אליו.

ואם תבין את המסר:

"וְשָׁמַר ה' אֱלֹקֶיךָ לְךָ אֶת הַבְּרִית - וְאֶת הַחֶסֶד".

הקב"ה לעולם לא יפר את הברית שכרת עם האבות!

ובאור הדברים, שהקב"ה – לעולם לא יעזוב אותך!

"כִּי שׁוֹמֵעַ אֶל אֶבְיוֹנִים ה', וְאֶת אֲסִירָיו - לֹא בָזָה".

תתפלל כמו אביון, שאין מי שיושיע אותו, והקב"ה ברחמיו הרבים יושיע אותך.

ולעולם – אל תתייאש מהרחמים!

גם תפילתי נשמעת?

בורא עולם, שומע תפילה של - כל יהודי, בכל מקום ומצב באשר הוא:

"שֶׁשּׁוֹמֵעַ תְּפִלָּתָם בְּכָל קְרָאָם אֵלָיו" – וזה בבחינת:

"אַשְׁרֶיךָ יִשְׂרָאֵל - מִי כָמוֹךָ! עַם נוֹשַׁע בַּה'".

הכח האמיתי שיש לעם ישראל, הוא – בפיו! יש הבטחה:

"שֶׁשּׁוֹמֵעַ תְּפִלָּתָם - וּמוֹשִׁיעָם תָּמִיד"!

שמשון הגיבור מת - היכן הנחמה?

יעקב אבינו ראה את כל הצרות שיהיו לעם ישראל, וראה ששמשון הגיבור צריך להיות מלך המשיח, והוא:

"יגאל ויפדה את בניו מצרותיהם" אבל – הוא מת!

ואעפ"כ  יעקב אבינו התנחם.

ומיד אמר: "לישועתך קויתי ה'" (פר' ויחי).

הוא המשיך להאמין בקב"ה באמונה שלמה, והבין:

שעדיין לא הגיע זמן הגאולה, וצריך להמשיך לצפות ולייחל, עד:

שהקב"ה ברחמיו ישקיף על עמו – ויגאל אותם.

איך מצפים לישועה?

יעקב אבינו לימד, איך לצפות לגאולה – בלי להתייאש!

הוא ראה שהגלים והצרות שיעברו על בניו גוברים, והתנחם בידיעה ששמשון הגיבור יגאל את ישראל, אבל, ראה ששמשון הגיבור מת, ובכל זאת אמר:

"לישועתך קיוויתי ה' - ולא נסוג אחור"!

יעקב אבינו, מלמד איך מתחזקים באמת, ואמר: "לישועתך קיוויתי".

צריך לדעת, שאם עדיין יש דינים, זמן הישועה עדיין לא הגיע, וצריך עוד קצת להמתין:

"חבי כמעט עד יעבור זעם" – בקרוב, הדינים ימתקו -  והישועה תגיע.

נגמר כח הסבל? צפה לישועה!

הצרות מתגברות? ואין לך יותר כח לסבול?

"עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע" - אומר יעקב אבינו:

דווקא כש'נגמר' לך, הישועה תגיע - מהצרה עצמה דייקא.

רק, המתן עוד מעט, ואל תתייאש ואל תאבד תקווה, רק - תמשיך לקוות:

"ויאמץ את נפשו בד', כי חסדי ד' - לא תמנו".

הקב"ה מעכב את הגאולה, כדי שכלל ישראל יהיו ראויים להיגאל:

וכולם יקבלו ברצון - עול מלכות שמים.

מרגיש ב'תחתית'? תמשיך לקוות, כי דווקא אז – תגיע ישועתך!

לישועתך קיוותי – ונושעתי!

יש בסיום תפילת שחרית - חיזוק עצום:

"קווה אל ה', חזק – ויאמץ ליבך, וקווה אל ה'"

לא נענית? אל תרפה - תמשיך להתפלל!

חזק ואמץ את הלב, בעוד קצת - אומץ לב:

תאמין בקב"ה בביטחון שלם - ותמשיך לקוות.

וישועתך תגיע – בטוח! למה? כי הקב"ה הוא אב הרחמים:

אל שדי יברך אותך, ויתן לך - רחמים רבים, ולכן:

"לישועתך קיוותי כל היום" – הקיווי יביא לגאולתך הגשמית והרוחנית.

כי - "חסדי ה' כי לא תמו, כי לא כלו רחמיו".

הגאולה מגיעה גם למי – שלא ראוי!

"עיני תמיד אל ה', כי הוא יוציא מרשת רגלי" כשעינייך אל השם יתברך בציפייה ותקווה - הישועה מגיעה!

אל תחפש הגיון וטבע, אל תחפש להבין איך הישועה תגיע - היא תגיע!

תמשיך לקוות, אף אם אינך ראוי, התקווה מביאה עדיין - ישועה!

רק לסמוך על ה' – והכל מתגשם... כי 'אין עוד מלבדו'!

ה'בבא סאלי' הקדוש אומר, להסתכל בכל בוקר לשמים, ולומר 3 פעמים:

"לעושה נפלאות גדולות לבדו – כי לעולם חסדו".

המבט לשמים, יחדיר בך 'אור' אלוקי זך וטהור, עם אמונה ותקווה, ותזכור:

"וידעת כי אני ה', אשר לא יבושו קווי".

הקב"ה מבטיח – הקב"ה מקיים!

"וישועת ה' כהרף עין"

במהרה, אמן!

