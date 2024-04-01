חזקי, אברך צעיר ממודיעין עילית, מגולל היום בפני 'כיכר השבת', סיפור הזוי עם המון אטימות וחוסר התחשבות | לדבריו, המשטרה אילצה אותו יחד עם רעייתו ובנם הקטן, להישאר במחסום עופר, בשל טעות אנוש, וגרמה לו לחלל שבת בכוח, למרות התחנונים שלו ושל אשתו שנכנסה לטראומה מהמקרה | המשטרה בחרה שלא להתנצל בתגובתה ואף האשימה את האברך (חרדים)
חולמים על רכב חדש, אך מתלבטים איך להשיג אותו? כך תבחרו בין קניית רכש לבין ליסינג תפעולי פרטי. מהם היתרונות והחסרונות של כל שיטה ולמה, אם אתם כבר שוקלים מסלול של ליסינג תפעולי פרטי, כדאי לכם לבחור אלבר (רכב).
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