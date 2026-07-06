דקה מבית ההוראההאם מותר לקנות רכב בימי בין המצרים? • צפוהגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם מותר לקנות רכב בימי בין המצרים? • צפו (יהדות)הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 13:00האם מותר לקנות רכב בימי בין המצרים? • צפוהאם מותר לקנות רכב בימי בין המצרים? • צפו10100:00/2:05נחמן ברוך שהשתתף בהילולת הצדיק רבי יצחק גברא בעג'ור ונעלם - אותרדוד הכהן|09:24תושבים חרדים התעוררו בבהלה: רץ לניידת וירה שוב ושוב לעבר השוטריםיוסי נכטיגל|09:03• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאהאם מותר לקנות בגדים או כלים חדשים בימי בין המצרים? • צפוהרב נחום נוסבכר|05.07.26בין המצריםהרב עמרם פרידהלכות בין המצריםקניית רכבהרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:ההילולא השלישית בגודלה; רבבות בדרך לעג'ור, קריסה טוטלית בצירי התנועהחיים רוזנבוים|05.07.26השמיכה החשודה ברכב של תושב בני ברק הורמה; אלו מי שהתגלו מוחבאיםכיכר השבת|05.07.26התיעוד שמעורר סערה: התנפל על חסיד מאחור - וניסה לשלוף בכוח את כובע השטריימל מראשונחמן שטרנהרץ|05.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:מרדף דרמטי בעיר החרדית: השוטרים פתחו את הדלת בניסיון להפיל את הרוכביםקובי ישראל|03.07.26המסוק רוקן דלק באוויר כדי להציל את תלמיד החיידר שנפל מגובה בטיולקובי ישראל|02.07.26"כמו מלכה בבית": כך חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל כיבד את רעייתו הרבנית הדסה ע"ה | הצצה נדירההרב מרדכי חסידים|02.07.26
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