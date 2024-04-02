רישיונו של הנהג – שנפגע באורח קשה בתאונה שאירעה בחיפה בשנת 2012 – נפסל לחודש ימים לאחר שהורשע בשלוש עבירות תנועה, בהן נהיגה רשלנית. ערעור שהגיש למחוזי הוביל לזיכויו מאחת העבירות ולביטול פסילת הרישיון, בין היתר בשל רשלנותו התורמת של הנהג הנוסף (משפט)
הצעת חוק חדשה מאיימת לשלול את רשיון הנהיגה של החייבים לפחות 5,000 ש"ח בקנסות, דוחות תנועה או אגרות. במסגרת הצעת חוק, תתאפשר גביית פיצויים מעבריינים שנפסק לחובתם פיצויים לנפגעי עבירה. בין היתר, יהיה ניתן להרחיק לכת עד שלילת רישיון נהיגה, קבלת דרכון ויציאה לחו"ל, הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי