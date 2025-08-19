הצהרה דרמטית: המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, פנה היום (שלישי) במכתב למנכ"ל משרד העבודה בהנחיה לסגור את הפרצה של אפשרות לעקיפת פסק בג"ץ לקבלת סבסוד מעונות עבור חייבי גיוס, דרך פתיחת עוסק זעיר ופריצות נוספות

בנוסף מבקשים ביעוץ המשפטי, לשקול הוספת קריטריון להקשיח את מבחני התמיכה כך שרק מי שהסדיר את מעמדו מול הצבא יוכל לקבל סבסוד.

לדבריהם: "היבטי הסבסוד עשו היבט בחיץ משמעותי לשם שהיא עוסק או לומדים אז שהפעילות שהיא הוא בץ על-פי דין היא גיוס לצבא, אינה מתיישבת עם חובת גיוס ועם עקרון שלטון החוק".

כשביעוץ המשפטי מוספים כי "בנסיבות אלה, וכאמור במכתב, הדברים מחייבים לשיקול תנאי לקבלת סבסוד לעומת בכל מבחן החיוב לפי דין גיוס לצבא הסדר את עמדודי מול רשויות הצבא, ויהא אשר יהא התבחין המכוח הוא וכאו הסבסוד".

מארגון חלמי״ש, הארגון שמאגד בתוכו משפחות ממעונות חרדים נמסר בתגובה: ״ההחלטה האכזרית כעת של היועמ״שית, בנויה נטו על שנאת חרדים טהורה. להתעלל בילד וילדה שכל חטאם שההורים שלהם חרדים, זה רמה אחרת של שנאה יוקדת שמזכיר לכולנו את הימים השחורים והאפלים".

לדבריהם: "מדובר ביועמ״שית שלא מתיישרת עם פסיקת בג״צ ושבוע לפני פתיחת שנת הלימודים מנסה לעצור את מנגנון הסבסוד ולפגוע באלפי ילדים וילדות".