ביום חמישי האחרון נערך ביקבי ציון מעמד מרומם של הפרשת תרומות ומעשרות, מעמד מיוחד שמביא לידי ביטוי את הקשר העמוק בין העבודה שבכרם לבין הקדושה שמלווה את היין בכל שלבי דרכו | יקבי ציון, בבעלות משפחת שור, הם חלק ממורשת היין הישראלית שנבנתה כאן מדור לדור | משפחת שור עוסקת בייצור יין בארץ ישראל עוד מימי ירושלים של פעם, וממשיכה עד היום לשלב מלאכת מחשבת מקצועית יחד עם אחריות הלכתית מלאה וכבוד למסורת
בעקבות הלחץ של הקהילה המוסלמית ותנועות אנטי ישראליות בארה"ב נסוג ממשל ביידן מהעמידה הנחרצת לצידה של ישראל והארגון היהודי הגדול ה-OU, יוזם מכתב עם 180 אלף חתימות | מנכ"ל הארגון הרב משה הועאר: "להחזיר את הבהירות המוסרית לעולם מבולבל מאוד" (חדשות)
כנס כשרות מיוחד התקיים ביום ב׳ אחה"צ במלון רמדה בירושלים בהשתתפות יו"ר ועד הכשרות הרב מנחם גנק, ומנכ"ל ועד הכשרות הרב משה אליפנט, הרב יששכר דב קרקובסקי מנהל מחלקת הכשרות בארץ, רבנים בכירים ומנהלי ועד כשרות OU (כשרות)
בשבוע שעבר קראה הרבנות הראשית לישראל שלא לשתות קוקה-קולה מתוצרת פלסטינית שאינה עם פיקוח כשרותי. לאור פרסומים שונים, בגוף הכשרות OU מבהירים: בצפון אמריקה ניתן לצרוך את משקה הקוקה קולה ללא בדיקה (אקטואלי)
שנת הלימודים עומדת להיפתח בחרקוב שבאוקראינה אך לתלמידים היהודיים אין בית ספר. ארגון ה-OU שאימץ את הקהילה והקים בה ששה מרכזים יפים, גילה השבוע, שהאחראי לפעילות, מבכירי הקהילה, הפסיד מיליונים בהשקעות אישיות וכדי להימלט מהנושים שיעבד את כל רכוש הארגון בעיר