ביום חמישי האחרון נערך ביקבי ציון מעמד מרומם של הפרשת תרומות ומעשרות, מעמד מיוחד שמביא לידי ביטוי את הקשר העמוק בין העבודה שבכרם לבין הקדושה שמלווה את היין בכל שלבי דרכו.

יקבי ציון, בבעלות משפחת שור, הם חלק ממורשת היין הישראלית שנבנתה כאן מדור לדור. משפחת שור עוסקת בייצור יין בארץ ישראל עוד מימי ירושלים של פעם, וממשיכה עד היום לשלב מלאכת מחשבת מקצועית יחד עם אחריות הלכתית מלאה וכבוד למסורת. צפו עכשיו בסרטון המסכם מהאירוע

מעמד הפרשת תרומות ומעשרות ביקבי ציון

כפי שידוע, תרומות ומעשרות ביין מפרישים רק לאחר שהענבים נבצרים, נסחטים ומגיעים למעמד של יין גמור. זהו רגע שמסמל את סיום כל ההשקעה שבכרם וביקב, שלב שבו טעמי וניחוחות היין מתלכדים לכלל פרי ברכה. כאן נכנסת המצווה, שמבטאת אמונה פשוטה והכרת הטוב על השפע שניתן מלמעלה.

וועל זה כבר אמרו חז”ל במסכת שבת: "מאמין בחי עולמים וזורע". האדם עושה את חלקו, ומשלב אמונה בתוך המעשה.

תחילת ההשתמשות בפירות היא בהפרשה לכהן וללוי, ורק אחר כך מתחילים בעיסוק ובמסחר. וכך זוכים לקיום הבטחת התורה: "והריקותי לכם ברכה עד בלי די".

המעמד התקיים ברוב עם, בהדר ובכובד ראש הראוי למצווה, בהשתתפות רבני בד"ץ העדה החרדית, רבני בד"ץ בית יוסף , רבני בד"ץ OU ורבנות מעלה אדומים.

כמו"כ נכחו במעמד בנות סמינר מסורת רחל ואנשיי מכירות של חברת royal wine המתגוררים בחו"ל שלראשונה נחשפו למצוות התלויות בארץ.

הניגונים שליוו את הטקס הוסיפו רגש והתעלות, וביקב הורגשה תחושה של קידוש השם אמיתי, כזה שמחבר בין מלאכת היין לבין מצוותיה הלכה למעשה.

ביקבי ציון מדגישים כי רגעי ההפרשה אינם רק פרק הלכתי בדרך לייצור היין, אלא אבן דרך שמבטאת את דרכו של היקב: שילוב של מסורת עתיקה, אמונה, מקצוענות ויראת כבוד לכל טיפה שיוצאת מן הענבים ועד הבקבוק.