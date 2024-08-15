סוף זמן בישיבות

סוף זמן הוא המונח המקובל בעולם הישיבות לתקופת סיום זמן הלימודים, המהווה את המקבילה החרדית למושג "סמסטר" במוסדות לימוד אחרים. בתקופה זו מסיימים תלמידי הישיבות את לימוד המסכתות שעסקו בהן במהלך הזמן, עוברים מבחנים מקיפים ומשתתפים באירועי סיום וחיזוק לקראת בין הזמנים. זמני הלימוד בישיבות מחולקים לשלושה זמנים עיקריים בשנה: זמן חורף, זמן קיץ וזמן אלול, כאשר בין כל זמן לזמן ישנה תקופת בין הזמנים קצרה יותר.

בסוף הזמן מתקיימים באופן מסורתי מבחנים מקיפים על החומר שנלמד במהלך הזמן. בישיבות שונות נהוגים מבחנים בפורמטים שונים - בחלק מהישיבות בחורי הקיבוץ הבכירים משמשים כבוחנים, כפי שתועד בישיבת 'באר התלמוד', ובאחרות נערכים מבחנים כתובים או בעל פה על ידי ראשי הישיבות והמשגיחים. בישיבת "דעת אליהו" במודיעין עילית, למשל, נערך מעמד סיום מסכת כתובות שבמהלכו נבחנו בני הישיבה בהצלחה על כל המסכת.

ראשי ישיבות ומשגיחים מנצלים את תקופת סוף הזמן למסעות חיזוק בישיבות שונות. הגאון רבי דוב לנדו, ראש ישיבת 'תפארת ציון', הגיע לסיום הזמן בהיכל הישיבה כדי לחזק את התלמידים. גם הגאון רבי חיים פיינשטיין, ראש ישיבת עטרת שלמה, הגיע בסוף זמן חורף לבחון מקרוב את הכולל של בוגרי הישיבה ולנשא שיחת חיזוק. מעמדים אלו מהווים נקודת שיא רוחנית לסיום תקופת הלימודים.

הראשון לציון והרב הראשי הגר"י יוסף התייחס במהלך שיעורו השבועי למושג "סוף זמן" וקרא לתלמידי הישיבות שלא להיכנס לריפיון בשל סיום הזמן. "מה זה המושג הזה 'סוף זמן'? צריך לנצל את זה", אמר הראש"ל, כאשר ראשי ישיבות הגר"ש בצלאל והגר"ח כהן השתתפו בשיעור והצטרפו לקריאה. דבריו משקפים את הגישה שלפיה גם בתקופת סוף הזמן יש להמשיך בלימוד ברצינות ולא להתרפות.

בחלק מהישיבות מתקיימים בסוף הזמן אירועים מיוחדים ומסעות לכבוד התלמידים. עם זאת, לעיתים מתעוררות דילמות הלכתיות בנוגע לאירועים אלו. באחת הישיבות של סאטמר, למשל, בוטל טיול מתוכנן לכבוד סיום זמן החורף על ידי האדמו"ר, בשל חשש ממראות אסורות במהלך תצפית על ליקוי חמה נדיר. מקרה זה ממחיש את הרגישות ההלכתית המאפיינת את התקופה.

תקופת סוף הזמן מאופיינת גם בסיומי מסכתות חגיגיים בישיבות שונות. מעמדים אלו כוללים לעיתים השתתפות של אישי ציבור חרדים, ראשי ישיבות ואדמורי"ם. בחלק מהמקרים, התלמידים זוכים להשתתפות מיוחדת של ראשי הישיבות בסיום הזמן, כפי שתועד בישיבות שונות ברחבי הארץ. מעמדים אלו מהווים נקודת סיום מכובדת לתקופת לימודים אינטנסיבית.

גם בתקופות מיוחדות, כמו תקופת הקורונה, המשיכו הישיבות לקיים את מסורת סוף הזמן תוך התאמות נדרשות. תועד מקרה של אברך שנאלץ להיכנס לבידוד לאחר שובו מחו"ל, וראש הכולל הגיע אליו אישית להעביר לו את מבחני הכולל. הראש"ל הגר"י יוסף אף ביקר בישיבת הקורונה בירושלים לקראת בין הזמנים של ניסן, והסביר לבחורים את שיטת הלימוד על פי מרן זצוק"ל.