רגע לפני בין הזמנים | האדמו"ר מסאטמר פלפל עם התלמידים במונסי

לקראת נעילת זמן חורף, זכו בני הישיבה הקדושה של סאטמר במונסי לביקור הוד של מייסד ומקים הישיבה, האדמו"ר מסאטמר. הישיבה, שנפתחה בתחילת השנה, הפכה תוך זמן קצר והוא בבחינת בבת עינו של האדמו"ר, העוקב באופן אישי ורציף אחר פריחת התלמידים המצוינים המפארים את כותליה.

במהלך הביקור נשא האדמו"ר שיעור סוגיא מעמיק בפני מאות התלמידים, כשהוא מפלפל בסוגיות השונות שנלמדו בישיבה לאורך הזמן האחרון. בהמשך ערך האדמו"ר את השולחן הטהור בהיכל הישיבה לרגל ראש חודש. במהלך הסעודה נשא דברים הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, אב"ד סיגעט ובנו של האדמו"ר, שעמד בדבריו על ההתעלות הרוחנית של הבחורים מאז פתיחת שערי הישיבה. לאחר הסעודה נשא האדמו"ר דברי חיזוק ונעילה, ועורר את הבחורים להמשיך ולהתעלות במעלות התורה גם בימי בין הזמנים הקרבים. עם סיום מעמדי ההוד, התפלל האדמו"ר תפילת מנחה בהיכל הישיבה יחד עם התלמידים, כשלאחר מכן עברו הבחורים להתברך בכל מילי דמיטב להמשך הצלחה להתעלות בתורה ויראת שמים טהורה.