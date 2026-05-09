משמרות המהפכה האיראניות ניסו בליל שבת האחרון לפגוע בשלוש משחתות אמריקניות שיצאו מהמפרץ הפרסי לים הערבי, כך על פי דיווח בכאן חדשות. הניסיון הביא לירי תגובה מצד הכוחות האמריקניים, במהלך שמעיד על המתיחות הגוברת באזור.

על פי הדיווח, המשחתות האמריקניות היו בדרכן ממפרץ הפרסי לים הערבי כאשר ניסו כוחות משמרות המהפכה לתקוף אותן. הכוחות האמריקניים השיבו באש, אך פרטים נוספים על היקף האירוע טרם פורסמו. איחוד האמירויות תקפה תשתיות איראניות במקביל לאירוע במפרץ, דווח כי איחוד האמירויות תקפה אתמול תשתיות איראניות כחלק מההסלמה הנוכחית במפרץ הפרסי. על פי גורם המעורה בנושא, המדובר בהתפתחות משמעותית המעידה על הרחבת מעגל המעורבים בעימות. טראמפ מכריז על הקפאת ליווי הספינות במצר הורמוז • רוביו מבהיר: המבצע המשותף עם ישראל הסתיים דוד הכהן וב. ניסני | 07.05.26 כזכור, איחוד האמירויות סובלת בימים האחרונים מהמצור הימי שמטילה איראן על מצר הורמוז. על פי דיווחים קודמים, המדינה נאלצה לשנע מכליות נפט כשמכשירי המעקב שלהן כבויים מחשש לתקיפה איראנית, זאת בניסיון לחמוק מפגיעה אפשרית על ידי הכוחות האיראניים.

"אף צד לא מעוניין בחזרה ללחימה מלאה"

למרות חילופי האש, גורם ישראלי מעריך כי ההתנהלות הנוכחית של הצדדים מראה שלא ארצות הברית ולא איראן מעוניינות כרגע בחזרה ללחימה בצורה מלאה. עם זאת, הפערים בין הצדדים בנוגע לסוגיות המשא ומתן בענייני הגרעין עדיין קיימים.

על פי דיווחים בישראל, קיימות עדיין מחלוקות משמעותיות בין ארצות הברית לאיראן, המתמקדות בשלושה סעיפים מרכזיים: עתיד תוכנית הגרעין עצמה, קצב הסרת הסנקציות הכלכליות שהוטלו על טהרן, וסוגיית הפיצויים שאיראן דורשת לקבל.

טראמפ נמנע מתקיפות תשתיות אנרגיה

בשבוע שעבר בישראל קיבלו עדכון כי הנשיא טראמפ נוטה בחיוב לחידוש הלחימה, ונעשתה היערכות אמריקאית של ממש לתקיפות תשתיות לאומיות בתחום האנרגיה באיראן. אולם הדבר בוטל בסופו של דבר.

לפי גורם ישראלי, טראמפ נמנע מכך לא רק בשל הלחץ מצד כמה מדינות המפרץ, אלא גם בעקבות דחיפה מצד ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף שסבורים שאפשר להביא לפשרות איראניות במהלך המשא ומתן.

יצוין כי המצור הימי שמטילה ארצות הברית על איראן ממשיך לגבות מחיר כבד מהכלכלה האיראנית. על פי דיווחים, בתוך כחודש בלבד תאזול לחלוטין תכולת אחסון הנפט במדינה, מה שעלול להוביל לפגיעה חמורה וארוכת טווח בבארות הנפט עצמן.