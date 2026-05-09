כיכר השבת
המוצב החשאי

דיווח דרמטי: ישראל הקימה בסיס סודי במדבר העיראקי לתקיפות על איראן

ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי במדבר העיראקי לסיוע בתקיפות על איראן • המתקן שימש בסיס לכוחות מיוחדים ומרכז לוגיסטי לחיל האוויר | גורמים אמריקאים חושפים את הפרטים (בעולם)

נערכים לכל תרחיש (צילום: צבא ארה"ב)

ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי במדבר העיראקי זמן קצר לפני פרוץ המלחמה ב, כך על פי דיווח הערב (מוצאי שבת) ב"וול סטריט ג'ורנל".

הדיווח מבוסס על גורמים המעורים בפרטים, ביניהם בכירים אמריקאים. המתקן הסודי שימש כבסיס לכוחות מיוחדים וכמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר הישראלי בתקיפות נגד איראן.

על פי הדיווח, ידעה על הקמת המתקן מראש. המוצב אפשר לישראל לקצר משמעותית את מרחקי הטיסה לאיראן ולשפר את יכולות התקיפה האווירית. גורמים אמריקאים מסרו כי המתקן היה חיוני להצלחת המבצעים האוויריים נגד מטרות איראניות במהלך המלחמה.

תקפה כוחות עיראקיים שכמעט חשפו את המוצב

בהתפתחות דרמטית, ישראל ביצעה תקיפות אוויריות נגד כוחות עיראקיים שכמעט חשפו את המוצב החשאי בתחילת המלחמה. על פי הגורמים, הכוחות העיראקיים התקרבו למתקן ללא ידיעה על קיומו, מה שאילץ את ישראל לפעול במהירות כדי למנוע את חשיפתו.

התקיפות הישראליות נועדו להרחיק את הכוחות העיראקיים מהאזור ולשמור על סודיות המוצב. יצוין כי עיראק סובלת בתקופה האחרונה מתקיפות חוזרות ונשנות של מיליציות פרו-איראניות על בסיסים אמריקאיים בשטחה, כפי שדיווחנו על ניסיון התקיפה במפרץ הפרסי.

האתר הסודי, אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

מתקן אסטרטגי במדבר

המוצב הסודי ממוקם באזור מדברי מבודד בעיראק, במיקום שמאפשר גישה מהירה למרחב האווירי האיראני. הקמתו דרשה תיאום מורכב עם גורמים אמריקאים ותכנון לוגיסטי מתקדם. על פי הדיווח, המתקן כלל מתקני תמיכה לכוחות מיוחדים, מערכות תקשורת מתקדמות ותשתיות לתמיכה במבצעים אוויריים.

בהקשר זה, כדאי לציין כי איראן עצמה השקיעה משאבים רבים בשדרוג יכולות המודיעין שלה, כפי שחשפנו לגבי רכישת הלוויין הסיני המתקדם שאפשר לה מעקב אחר בסיסים אמריקאיים באזור.

הקמת המוצב מעידה על רמת התיאום הגבוהה בין ישראל לארצות הברית בהכנות למלחמה באיראן. גורמים בכירים בוושינגטון מסרו כי שיתוף הפעולה כלל גם מידע מודיעיני על תנועות כוחות איראניים ומיליציות פרו-איראניות באזור.

ישראל לא צריכה להקים בסיס משלה "סודי" בעיראק היא פשוט יכולה להשתמש בבסיסים קיימים של ארה"ב שנמצאים בעיראק או פשוט להשתמש במודלק אוורי
אלמוני

