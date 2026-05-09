גבול הצפון הוסיף לבעור במהלך השבת האחרונה עם שורה של תקיפות מצד ארגון הטרור חיזבאללה, שגבו מחיר בנפש. במקביל, בזירה הבינלאומית, מתגלים פרטים חדשים על שיתוף הפעולה ההולך ומתהדק בין רוסיה לאיראן.

הפגיעה בצפון: שלושה פצועים בנפילה דובר צה"ל עדכן עם צאת השבת על אירוע קשה בצפון הארץ: לוחם צה"ל במילואים נפצע באורח קשה, וקצין ולוחם נוסף במילואים נפצעו באורח בינוני, כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה לעבר שטח ישראל. הפצועים פונו לבתי החולים, ומשפחותיהם עודכנו. מדובר בהפרה נוספת וברורה של הבנות הפסקת האש מצידו של ארגון הטרור. כפי שדיווחנו, באירוע נוסף שאירע מוקדם יותר, שיגר חיזבאללה מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, וגרמו לפציעת לוחם נוסף באורח בינוני. צה"ל חושף תיעוד בצבא של השמדת 85 תשתיות טרור של חיזבאללה דניאל הרץ | 20:23 מדובר צה"ל נמסר: "במספר אירועים היום (ש׳), רחפני נפץ ששוגרו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה נפלו בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול לבנון. באחד האירועים, נפצעו לוחם צה״ל במילואים באורח קשה, קצין במילואים ולוחם במילואים באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. זוהי הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה". עוד נמסר: "כמו כן, חיל האוויר יירט מספר שיגורים שנורו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון, ללא נפגעים. באירועים נוספים היום (ש'), ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון. באחד מהאירועים, רחפן נפץ פגע בכלי הנדסי לא מאויש של כוחות צה"ל. נגרם נזק לכלי, אין נפגעים לכוחותינו". בשבת נשמעו אזעקות ביישובי הגליל העליון והמערבי. תושבי האזור נאלצו לשהות בקרבת מרחבים מוגנים בעקבות חדירת כלי טיס עוינים וירי רקטי מלבנון. בנוסף, שיגר ארגון הטרור מספר רקטות ופצצות מרגמה לעבר כוחותינו הפועלים בדרום לבנון, כאשר לוחמי חיל האוויר הצליחו ליירט שיגור אחד.

אירוע חריג: כטב"ם על גג בית ספר בנהריה

אסון כבד נמנע הבוקר בעיר נהריה, כאשר כלי טיס בלתי מאויש אותר על גג של בית ספר בעיר. בחסדי שמיים מרובים, האירוע הסתיים ללא כל נפגעים בנפש וללא נזק לרכוש. כוחות גדולים של שוטרי מרחב "אשר" יחד עם חבלני מחוז חוף מיהרו לזירה, פינו את התלמידים וצוות ההוראה, ופעלו לנטרול הכלי מהגג באמצעות מנוף מיוחד.

כפי שדיווחנו, גופי הביטחון קוראים לציבור לגלות משנה זהירות ולדווח מיד על כל חפץ חשוד.

הציר הרשע: הסיוע הרוסי לאיראן

בזירה המדינית, דיווחים בארצות הברית חושפים טפח נוסף מהקשר ההולך וממתהדק בין מוסקבה לטהראן. על פי הדיווח, רוסיה מסייעת לאיראן באופן פעיל בהברחת סחורות ורכיבים עבור תעשיית הכטב"מים שלה דרך המפרץ הפרסי.

מדובר במהלך שנועד לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות המוטלות על שתי המדינות, ולאפשר לאיראן להמשיך ולייצר את כלי הטיס הקטלניים המשמשים הן את רוסיה במלחמתה באוקראינה והן את שלוחותיה של איראן במזרח התיכון – כפי שראינו ל"ע במהלך השבת בצפון.

רקע: יותר מ-220 מחבלים חוסלו מתחילת הפסקת האש

כפי שדיווחנו, דובר צה"ל מסר השבוע כי מתחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ-220 מחבלים ומפקדים מארגון הטרור חיזבאללה. בשבוע האחרון בלבד חוסלו 85 מחבלים במסגרת הפעילות המשותפת של חיל האוויר והכוחות הלוחמים בשטח.

בין המחוסלים: אחמד ע'אלב בלוט, מפקד יחידת 'כוח רדואן' - יחידת הקומנדו העילית של חיזבאללה, שחוסל בתקיפה מדויקת בדאחייה שבביירות. התקיפה בוצעה בהתאם לאישור ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

הפעילות המבצעית ממשיכה במלוא העוצמה להסרת איומים מעל יישובי הצפון ולהגנה על כוחות הביטחון הפועלים באזור. עדכונים נוספים בהמשך.