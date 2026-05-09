כיכר השבת
בהכוונת שב"כ

תקיפה מדויקת בעזה: צה"ל השמיד אתר ייצור מטענים של הג'יאהד האסלאמי

האתר שימש את ארגון הטרור גא"פ וחמאס לייצור מטענים ואחסון אמצעי לחימה • נועד לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל | פעולה מדויקת להסרת איום (צבא וביטחון)

תיעוד התקיפה
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ושב"כ השמידו בליל שבת אתר ייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור גא"פ בצפון רצועת , במסגרת פעילות מתמשכת להסרת איומים על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

על פי הנמסר מדובר צה"ל ושב"כ, האתר ששייך לארגון הטרור גא"פ שימש בעת האחרונה את מערך הייצור של הארגון וגם את ארגון הטרור חמאס, לייצור מטענים ואחסון אמצעי לחימה נוספים. אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל.

צעדים למניעת פגיעה באזרחים

טרם התקיפה ננקטו צעדים מקיפים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, כפי שנהוג בפעילות צה"ל ברצועה. הצעדים כללו פינוי המטרה הצבאית, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר לאורך כל הפעולה.

התקיפה מצטרפת לשורה של פעולות שמבצע צה"ל בימים האחרונים להסרת תשתיות טרור ברצועה. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, במהלך השבוע האחרון חוסלו 20 מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש, ביניהם סגן מפקד פלוגת הנוחבה של בית לאהיא שפשט למדינת ישראל ב-7 באוקטובר.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה

פעילות נמשכת להסרת איומים

מדובר צה"ל הבהיר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". הפעילות המבצעית מתמקדת בזיהוי והשמדת תשתיות טרור שנועדו לפגוע בכוחות ובאזרחים.

יצוין כי בימים האחרונים פעל צה"ל גם להשמדת מנהרות טרור ברצועה. כוחות המילואים של חטיבת הנגב השמידו בשיתוף יחידת יהל"ם למעלה משניים וחצי קילומטרים של מנהרות טרור, בהן רשת תת-קרקעית מסועפת במזרח רפיח.

אתר יצור רקטות שאותר במרחב חאן יונס (צילום: דו"צ)

התקיפה המדויקת של אתר הייצור משקפת את המשך המאמצים להסרת יכולות הטרור של ארגוני החמאס והג'יהאד האסלאמי ב, תוך שמירה על עקרונות הלחימה המוסריים והצמצום המרבי של פגיעה באזרחים.

6
להחריב להם את הצורה 2.5 קילומטר של מנהרות? צריך למלא אותן בבנזין ולהדליק שלא יישאר שם זכר לג'יהאד ולא לחמאס כל מחבל שמפר הפסקת אש כדור בין העיניים באותו רגע
כץ
5
אסור להסס מול רוצחי תינוקות הקם להורגך השכם להורגו. צריך להחריב את כל תשתיות הג'יהאד והחמאס בלי להתנצל ובלי להסביר נקמה יהודית גאה זה מה שצריך עכשיו
אליהו
4
העובדה שיש עוד אתרי ייצור בתוך עזה היא תעודת עניות להסכמי הפסקת האש צה"ל חייב להמשיך ליזום ולתקוף בלי הפסקה כל יום שעובר בלי השמדה טוטאלית של היכולות שלהם הוא סכנה לכולנו תתעוררו
ביטון
3
די עם הגימגומים! השמדתם אתר אחד? נשארו עוד אלף. תשטחו את צפון עזה תהפכו את הכל לעיי חורבות מי שמייצר נשק נגד יהודים לא זכאי לחיות פשוט וקל
עמיחי
2
צבא צריך להכריע לא להסיר איומים כל תשתית טרור היא עילה למתקפה כוללת אנחנו דורשים שינוי קונספציה השמדה טוטאלית של יכולות האויב בלבנון ובעזה בלי פשרות ובלי קווים אדומים
ארז
1
זמן להקים חומת מגן אמיתית בכל רחבי הרצועה השמדת אתר אחד זה טוב אבל צריך לנקות את השטח בית בית מנהרה מנהרה אין מקום לפשרות מול מפלצות הנוחבה והג'יהאד
פרידמן

