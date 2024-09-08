תהילים
תמיד טוב לומר, אבל מדוע דווקא באלול ולמה דווקא עשרה מזמורים? | המנהג הקדום שמרומז בתיבת 'בראשי"ת' | האם טוב לומר ביחיד או דווקא בציבור? | מתי נהגו
לאומרם - אחרי שחרית או מנחה? | והאם אין בזה משום שאילת צרכים ביום השבת? (יהדות)
על במה גדולה מוארת ורחבה, בהשתתפות ההרכב המיוחד והמשובח ובו 5 נגניות וזמרת ליוויי תחילה מופע. שירת נשים בקול דממה דקה שתתפתח למופע שלם – אתי אנקרי בשירי ריה"ל, פיוטים וניגונים לצד מבחר משיריה. שירת נשים תוניסאית ועוד. שירים שנבחרו במיוחד למופע ולצד זה מילים והבנות על תשובה, מחילה, תיקון והתחלה חדשה (ימי הרחמים והסליחות)
בין כסה לעשור, טרם יבשו דפי מחזור ראש השנה מהדמעות שנספגו בעמודי תפילת "ונתנה תוקף", התבשרנו על חתימת גורלו הטראגי של אמיר שלמה אוחנה ז"ל, בן ה-28 שהלך ולא שב * יהודי לא עוזב יהודי, אנשי החסד של מדינת ישראל (ימי הרחמים)