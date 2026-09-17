בעיצומה של תקופת ימי הרחמים, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר יוסף חיים ג'נח משיק סינגל חדש ומרגש - 'אריות', יצירה שעוסקת בקשר האישי והעמוק עם בורא עולם. השיר מביא מסר על אהבה, געגוע וידיעה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו תמיד, גם כשהעולם מרגיש מבלבל ומפחיד.

את המילים והלחן יצר ג'נח עצמו, והעיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי אבירם מגוז. השיר מתאר את אותם רגעים שבהם האדם מרגיש רחוק מהקדוש ברוך הוא, ומזכיר שדווקא אז צריך לחזור אליו - "ברחתי ממך אליך, מסתתר בתוך כנפיך, כי בחוץ יש אריות". המילים מתחברות לחוויה האנושית של פחדים וניסיונות, ומעניקות תקווה ואמונה.

הסינגל החדש אינו עומד בפני עצמו, אלא מהווה את יריית הפתיחה לאלבום חדש של ג'נח שנמצא בדרך ונושא את אותו השם - 'אריות'. האלבום, כך נמסר, נכתב מתוך אמונה, אהבה, געגוע והרבה רגעים מהלב, ומבקש להעביר מסר של חיבור אישי לבורא עולם.

הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית. ימי אלול והימים הנוראים, שבהם כל אחד מאיתנו מתכונן לעמוד לפני בורא עולם, מהווים רקע רוחני מתאים למסר העמוק של השיר. התפילה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא בכל רגע מתחברת ישירות לאווירה של התעוררות והתחשבנות הנפש המאפיינת את התקופה.

השיר כולל ביטויים מרגשים כמו "ואתה כל כך רחוק, ואין קרוב ממך ואני אוהב אותך", המבטאים את הדואליות שבין תחושת הריחוק לבין הידיעה שאין באמת קרוב יותר מהקדוש ברוך הוא. המילים "והעולם הזה כל כך מתעתע, ואני יודע שאתה שומע אותי גם שאני תובע בים" מעבירות מסר של אמונה ובטחון גם בזמנים קשים.

את הצילום לעטיפת הסינגל ביצע מאור פיצ'חזה. ג'נח מסר כי הוא מקווה שכל אחד ואחת ימצאו בתוך השיר משהו שהוא שלהם, שיזכיר להם שגם כשהעולם בחוץ מרגיש מפחיד ומבלבל - תמיד יש לאן לחזור.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. אורי גרינוולד ואלחנן ענבל השיקו דואט מרגש על התורה הקדושה, שרוליק כהן הגיש ביצוע חסידי לטענת הסנגוריה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ומוטי שטיינמץ השיק פרויקט מיוחד על סיפור מצמרר ממחנה מידנק.