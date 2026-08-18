עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לקראת ימי הרחמים: היוצר והזמר שמואל (29) משיק את הסינגל החדש 'לך לבדך' - ביצוע מוזיקלי נוגע ללב שמביא מסר עמוק על הקשר הבלתי אמצעי בין האדם לבוראו. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לפתחם של ימי הסליחות, משלב וידוי קדוש וחשוף עם הפקה מוזיקלית עכשווית.

בניגוד לסינגלים רבים שמתמקדים בז'אנר אחד, שמואל בחר ליצור יצירה שמדברת אל הלב בכל רגע במהלך החיים. המילים המצמררות 'לך לבדך חטאתי ולא לאף מלאך / ביני ובינך משפטי, א-ל טוב וסלח' פותחות את השיר ומזמינות את המאזין לרגע של התבוננות פנימית ותחינה אמיתית. הטקסט נע בין תפילה אישית עמוקה לבין זעקה קולקטיבית על עם ישראל, תוך שמירה על האותנטיות והעומק הרוחני.

את הלחן והמילים יצר שמואל בעצמו, תוך חיבור עמוק למסורת התפילה היהודית. הניגון נושא בתוכו את המסר המרכזי של ימי הרחמים - הכרה שהקשר עם הקדוש ברוך הוא הוא ישיר ואינטימי, ללא מתווכים. המילים 'רק לפניך האל הדן את כל העולם לכף זכות כל חי יצדק' מבטאות את האמונה העמוקה ברחמי שמים, תוך הדגשת נקודת המבט החיובית שהבורא מחזיק כלפי כל אחד מבניו.

הסינגל מתאים במיוחד לימים המורכבים שעוברים על עם ישראל. הבקשה 'אנא השם תרחם על ביתך השמם ותשלח רפואה לארצך / רחם על גופי הכבד וליבי האילם ונפשי העייפה... הרי מי ירחם על בניך אם לא אתה' מהדהדת את הכמיהה לגאולה ולרפואה, הן האישית והן הקולקטיבית. שמואל, שהפך בשנים האחרונות לאחד הקולות המרתקים והאהובים במוזיקה היהודית בזכות להיטים כמו 'תן לי תפילה' ו'נקודות', מצליח גם הפעם לגעת במקום העמוק ביותר.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית אמון מאור שושן, שיצר מעטפת צלילית עשירה המשלבת בין מסורת לחדשנות. שושן, המוכר כמפיק ומעבד מבוקש בעולם המוזיקה היהודית, הצליח להעניק לסינגל איזון מושלם בין עומק רוחני לנגישות מוזיקלית. ההפקה שומרת על האווירה המיוחדת של ימי הרחמים תוך הדגשת המסר האישי והאוניברסלי של היצירה.

'לך לבדך' הוא סינגל נוסף מתוך אלבום הבכורה של שמואל, האמור לצאת לאור בחודש כסלו הבא עלינו לטובה. בדרכו אל האלבום המלא הוציא שמואל בתקופה האחרונה מספר שירים מוצלחים - 'אני מבורך' והדואט 'כל פעם מחדש' עם ישי ריבו - שכבשו את תחנות הרדיו ואת הלבבות. הסינגל החדש מצטרף לשורה של יצירות מיוחדות שהושקו לקראת חודש אלול בעולם המוזיקה החסידית, ומעניק למאזינים כלי נוסף להתחברות רוחנית בימים המיוחדים הללו.