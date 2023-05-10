מסתבר שמשבר הדיור לא פוגע רק בישראל. גם הבריטים מתקשים להשיג דיור במחיר שפוי, ומתחבטים בין שתי ברירות גרועות: לשלם על שכירות - כסף שהולך "לפח", לבין תשלומי משכנתא שספק אם יעמדו בהם | ואולי הפתרון נמצא בכלל בדירות נטושות, עזובות ומלוכלכות, שאף אחד לא רוצה? | על דירות הרפאים של בריטניה, וקצת גם על התופעה בישראל (מגזין כיכר)
אנשי חינוך ומנהלי בתי ספר מכירים מקרוב את הבירוקרטיה המתישה, זו ששואבת את הזמן והאנרגיות ולא משאירה מקום לשליחות האמיתית - תוכנה חדשנית בפיתוח "איזי טקס" נכנסה למוסדות החינוך וכבר משנה את כללי המשחק (חינוך)
"זה מונופול ששולט על כל הקרקעות ותוקע את המדינה - זה גורם שלא מבין בתכנון, הפערים הם אדירים בין הצרכים לבין המציאות. הם מתנהלים כמו סוחרי נדל"ן", כך אמר שר הכלכלה ניר ברקת, בנוגע לרשות מקרקעי הישראל - הגוף שאחראי על שיווק הקרקעות של המדינה | יו"ר הועדה גפני החמיא לברקת (כלכלה)
בעלי מוסדות ללא מטרת רווח נתקלים תדיר בקשיי הבירוקרטיה. כנס שיתקיים בשבוע הבא בירושלים יוקדש לנושא, וינאמו בו מומחים לענייני רגולציה העוסקים בכך רבות. רו"ח גרמן פייקין אשר יגיע לחלוק מנסיונו בתחום מברך על היוזמה של הסמינר. פייקין עוסק במשך שנים בליווי חשבונאי של עמותות, ואף היה במשך 8 שנים יועץ חשבונאי של רשם העמותות
את הכתבה הבאה, חשוב שתקראו לפני ההתארגנות לטיסה: אם לא תבדקו היטב את הדרכון האישי, תוכלו להגיע למצב של חילול החג הקדוש בטיסה ● ה"ו, אברך חסידי מויליאמסבורג, הגיע אל שדה התעופה בוריספול שבקייב, ונאלץ ככל הנראה לחלל את החג לאחר שעוכב בשדה התעופה (תפוצות)