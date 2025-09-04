בית בבריטניה, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

שכונת ניו קרוס גייט שבדרום-מזרח לונדון, תחילת שנות השמונים. אישה צעירה בשם קורינה פור, הרה ובת 36, נכנסת לראשונה לבית שעמד שומם זמן רב. בפנים חיכו לה מזרנים ספוגי לכלוך, חתולים מתים, יונים שחדרו מהגג וחדרים שהיו ספוגים בצחנת ריקבון.

הסוכן שנלווה אליה ניסה להתנער מהרעיון - אבל קורינה ראתה דווקא הזדמנות. הבית היה גדול, מחירו עמד על 24 אלף ליש"ט בלבד, והיא האמינה שהכול בר-תיקון. היא נטלה משכנתא וקיבלה מהמועצה המקומית מענק של 3,500 ליש"ט לשיפוצים ראשוניים. ארבעים וחמש שנה אחרי, אותו בית ויקטוריאני בן ארבע קומות שווה כמיליון ליש"ט - הון שלא הייתה יכולה לחלום עליו אלמלא ההימור ההוא. הסיפור של קורינה חושף תופעה שקיימת בבריטניה, וכנראה בלא מעט מקומות בעולם - כולל פה בישראל. אלפי דירות ובתים נטושים, שטחי ענק שמעלים אבק ורק מחכים שיבוא משקיע ויהפוך אותם לדירת חלומות. בזמן שמחירי הדיור מרקיעים שחקים בעולם כולו, מתברר שישנם עדיין שטחים לא מנוצלים, שטחים שאולי יכולים להביא פתרון - לפחות חלקי - לבעיית הדיור הגואה. בכתבה שפורסמה ברשת BBC בנושא, נשאלה שאלה אחת, פשוטה ומטרידה: אם בתי מגורים שעמדו נטושים בעבר יכולים להפוך לבית חם למשפחות ולהשביח את ערכם פי כמה, מדוע עשרות אלפי נכסים עדיין עומדים ריקים, בזמן שמחסור הדיור הולך ומחריף?

בית נטוש ( צילום: שאטרסטוק )

נכון לאוקטובר 2024, מספר הבתים הנטושים באנגליה עמד על כמעט 720 אלף (!). מתוכם כ-265 אלף מוגדרים כ"בתים ריקים לטווח ארוך" - נכסים שאינם מאוכלסים יותר מחצי שנה ברציפות. אלה אינם רק מספרים סטטיסטיים. עבור שכנים שחיים ליד נכס כזה, מדובר במטרד של ממש. אן דברו מבריסטול ששוחחה עם כתבי הרשת הבריטית, מספרת שכאשר הבית הסמוך לה התרוקן, הוא הפך ל"מגנט לפשע". לדבריה, "זה גורם לי להרגיש מפוחדת כשאני יוצאת מהבית או נכנסת בלילה".

המשמעות רחבה יותר: בתים ריקים אינם רק עדות לעיוות כלכלי. הם עלולים להוריד את ערך הנכסים בסביבה, להכביד על הקהילות ולייצר תחושת הזנחה. כל זה מתרחש בעידן שבו מחירי השכירות והקנייה מזנקים, מאות אלפים בבריטניה מוגדרים כחסרי בית, ומיליוני משפחות תקועות ברשימות המתנה לדיור ציבורי.

המצב הזה לא נוצר יש מאין. בתחילת העשור הקודם, הוקמו בבריטניה תוכניות ייעודיות: "תוכנית הבתים הריקים" העניקה מענקים לשיפוץ, ו"תוכנית הבונוס לבתים חדשים" תגמלה רשויות מקומיות שהחזירו נכסים לשימוש.

התוצאה ניכרה במהרה: בין 2010 ל-2016 ירד מספר הבתים הריקים ב-20%, והבתים הנטושים לטווח ארוך צנחו בשליש.

אלא שב-2016 בוטלו התוכניות, והנושא הושאר בידי הרשויות המקומיות. בתוך שנים ספורות חזר המספר לעלות: עד 2024 נרשם זינוק של יותר מ-30% בנכסים שעומדים נטושים מעל חצי שנה.

נראה רע אבל שווה כסף. הרבה כסף ( צילום: שאטרסטוק )

מאז, כל מועצה פיתחה גישה אחרת. באזורים מסוימים, פועלת כבר שני עשורים תוכנית "No Use Empty", המציעה הלוואות ללא ריבית לבעלי נכסים שיתחייבו להשכיר או למכור לאחר השיפוץ. המודל, שהחל בקרן קטנה של חמישה מיליון ליש"ט, צבר תאוצה - כמעט 200 הלוואות חולקו רק בחמש השנים האחרונות. הצלחתה גרמה לחברי פרלמנט ופעילי דיור לקרוא לממשלה להחיל אותה בקנה מידה ארצי.

אבל לא בכל מקום התמונה ורודה. בלואישהאם, הרובע שבו רכשה קורינה את ביתה בשנות השמונים, מוצעים מענקים נדיבים לשיפוץ בתים נטושים - עד 20 אלף ליש"ט - אך שיעור הניצול אפסי. בחמש השנים האחרונות הוענקו רק 22 מענקים, בעוד שבתחום השיפוט של המועצה רשומים מעל 2,200 בתים ריקים. "אנחנו עובדים כדי לוודא שנכסים לא יישארו ריקים או יידרדרו", אומר דובר המועצה, אך הנתונים מגלים ש-775 מהם עומדים נטושים מעל חצי שנה.

מה גורם לבעלי בתים להתעלם מתמריצים כספיים? התשובה מורכבת. יזם הנדל"ן בנג'מין רדסטון, שפיתח פלטפורמה המאפשרת לציבור לדווח על נכסים ריקים, סבור שהבעיה היא פסיכולוגית לא פחות מאשר כלכלית. "אנשים לא רוצים שילחצו עליהם", הוא מסביר. "הם יעשו את זה כשהם יהיו מוכנים". אחרים מצביעים על כך שהליכים משפטיים, ענייני מסים ובירוקרטיה גורמים לבעלים לדחות החלטות.

לאנשים אין כח להתעסק עם זה. בירוקרטיה ( צילום: שאטרסטוק )

המצב בישראל

בעקבות הכתבה שעוסקת כאמור בבריטניה, ניסינו לבדוק מה המצב בישראל. התברר, כי התופעה לא פוסחת גם עלינו.

נכון לשנת 2025, קיימות במדינה כ-200,000 דירות ריקות, מהן כ-40,000 המוגדרות כ"דירות רפאים" - דירות שלא מאוכלסות במשך תשעה חודשים לפחות.

דירות רפאים כוללות מגוון מצבים: דירות חדשות שטרם אוכלסו, דירות בבנייה או שיפוץ, דירות נטושות בעקבות פטירת הדיירים או מעברם למוסד, וגם דירות נופש. לא כל דירה ריקה נחשבת בהכרח לנטושה או לא מנוצלת, אך יחד, מספרן מרשים במיוחד בהתחשב בצורך בדיור.

התפלגות הדירות הריקות בערים הגדולות מצביעה על ריכוז גבוה במיוחד במרכזי הערים. תל אביב מובילה עם 18,600 דירות ריקות, ירושלים עם 15,100, חיפה 12,400, נתניה 5,600, חולון 4,400, באר שבע ופתח תקווה כ-4,100 כל אחת.

מספר גורמים מסבירים אמנם את הריקנות הזו, אך אחד הגורמים העיקריים למצב הוא תושבי חוץ אמידים שמחזיקים דירה בבעלותם ובוחרים לשהות בה רק בימי החופש.

אותן דירות בבעלות יהודים תושבי חו"ל, משמשות כבתים לנופש בלבד, בעוד מסיבות כאלה ואחרות הן אינן מושכרות במהלך השנה.

לעיתים, סכסוכי ירושה הם אלו שמונעים את מכירתן או השכרתן של דירות הרפאים, והן עשויות להיות בשיפוץ או בתהליכי הריסה.

בנוסף, היעדר תמריצים מספקים או רגולציה מחייבת מוביל לכך שבעלי הדירות מעדיפים להשאירן ריקות. ניסיונות של הרשויות המקומיות, כגון הטלת כפל ארנונה או תוכניות הלוואות ללא ריבית, הראו הצלחה חלקית בלבד, ומרבית הדירות הריקות נשארות מחוץ לשוק.

גם הקושי לאתר בעלי דירות ריקות מהווה מכשול משמעותי, במיוחד כאשר מדובר בתושבי חוץ או דירות בצוואה. רגולציה לא אחידה בין הרשויות מקשה על יישום מדיניות כלל-ארצית, ובעלי דירות לעיתים מתנגדים למאמצים להוציאן לשוק מסיבות כלכליות או אישיות. מומחים מציינים כי יש צורך בשילוב של תמריצים כלכליים, הגברת המודעות של בעלי הדירות, פישוט תהליכים בירוקרטיים והטלת רגולציה אחידה, כדי לממש את הפוטנציאל של הדירות הריקות ולהקל על מצוקת הדיור הקיימת.

שיאנית דירות הרפאים. תל אביב ( צילום: מרים אלסטר/FLASH90 )

יש גם מי שמפנים אצבע מאשימה כלפי העיריות. לטענתם, לרשויות המקומיות עצמן אין תמיד אינטרס לשנות את המצב. בתים ריקים לטווח ארוך מחויבים בארנונה בשיעורים גבוהים במיוחד - עד פי שלושה מהתעריף הרגיל. התוצאה, כך אומר אדם קליף, ראש תחום המדיניות ברשת הבתים הריקים, היא ש"רשויות למעשה מתוגמלות על כך שנכסים נותרים ריקים זמן רב יותר".

השאלה הגדולה היא כיצד ייתכן שבבריטניה שבה לפחות 354 אלף איש מוגדרים כחסרי בית, ומעל 1.3 מיליון משקי בית ממתינים לדירה ציבורית, עדיין רבע מיליון בתים עומדים שוממים חודשים ושנים.

הממשלה הנוכחית בבריטניה, בראשות הלייבור, העלתה רעיון לפיו לרשויות יהיה "כוח רב יותר על בעלי בתים", ואף אפשרות לכפות השכרה.

ובחזרה לקורינה פור, שהצליחה להפוך חורבה לבית חלומות. כיום היא מביטה לאחור ולא מבינה מדוע אחרים לא יעשו את אותו הדבר. "יש הרבה בתים שלא קרובים להיות גרועים כמו שלי, שכנראה רק צריכים מטבח וחדר אמבטיה", היא אומרת. "אני חושבת שצריך עדיין לעודד את זה מאוד. כשאתה צעיר אתה יכול לעשות את הדברים האלה. יש אנשים שם בחוץ שיהיו מוכנים".

כך או כך, לפני שתבצעו במזל טוב את רכישת בית החלומות שלכם, תבדקו גם את האופציה לרכוש דירה במאות אלפי שקלים פחות - ולהרוויח עליה כפול. מסתבר שלפעמים, זה פשוט עובד.