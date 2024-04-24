קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, האם ברכת 'מתיר אסורים' קשורה לישיבה בכלא או לשחרור ממנו? וגם: המגיש שבירך בשידור חי על שחרור החטופים • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הרגע שבו התוודעו לבשורה המרה, המעטפת שמקבלת מהסביבה וההתמודדות היום יומית | חג החירות: ראיון מטלטל עם אמא של בר ואחות של אבינתן החטופים בעזה, שמחזקות באמונה ובעשיה חיובית | מה הציבור החרדי עושה ואיך כל אחד יכול לפעול? וגם: "הדמיון המודרך" שעורכת וההתנהגות לאור דבריו של רבי נחמן מברסלב | מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה (חטופים)