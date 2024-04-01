גדולי ישראל שליט״א יעתירו בשב״ק זו, פרשת ניצבים - השבת האחרונה של השנה - על כל התורמים והמאמצים יחד בקרן ההסעות להביאו לחינוך תורני | ״זוהי שעת רצון נדירה המסוגלת לתקן את כל השבתות השנה ולפעול כסניגור עצום ליום הדין״, אומרים בקרן ההסעות (חרדים)
במעונו של ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין התכנסו אמש (שלישי) גדולי ראשי הישיבות בראשות הגרב"מ אזרחי, הגרב"ד פוברסקי, הגר"ד לנדו, הגר"ד כהן, הגרמ"ה הירש, הגר"ח מישקובסקי ועוד לטובת 'קרן ההסעות' • מדובר בכינוס ראשון במעונו של ראש הישיבה לאחר ששוחרר מבית החולים • תיעוד מיוחד (חרדים)