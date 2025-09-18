"רוצה לשמור שבת? תשמור לבד": המהפכה השקטה בבתים החילוניים

לכל ילד יש לפחות חלום אחד עוצמתי וצבעוני. האחד חולם על משחק יוקרתי, השני על חוג מיוחד וחברו על אופניים ממותג מוביל. יש ילדים שחולמים על שולחן שבת אמיתי. כזה הוא יואב, ילד חביב מכיתה ח' בבית הספר "עמיחי" בכרמיאל, שמאז כיתה ו' החליט לשמור שבת. לא קלה היתה דרכו לשמירת שבת לבד. הוא נתקל באינספור אתגרים ומכשולים, והיום הוא פה בשביל לספר לנו את סיפורו.

"כשהייתי קטן היה לי חבר בשכונה שתמיד היה מדבר נגדי ונגד הדת. יום אחד החלטתי שאני לא רוצה ללכת אליו יותר. במקום זה התחלתי ללכת לבית הכנסת בשכונה וככה הכרתי את היהדות. בהמשך הבנתי שבבית הספר שלי לא לומדים את המצוות וביקשתי לעבור לבית הספר התורני. ההורים שלי הסכימו אבל לא ידעו שזה ישפיע עלי כל כך".

הפלטה ששינתה את המשוואה

אבל בשבת הראשונה שבה החליט לשמור, כבר נתקל בקושי ממשי. הוא פנה לאמו ואמר לה: "צריך לקנות פלטה חשמלית, אסור לבשל בשבת." אבל אמא שלו לא 'נדבקה' ברעיון. "היא אמרה לי: אם אתה רוצה לשמור שבת – תשמור לבד. אני לא מתכוונת לשלם כלום בשביל זה".

יואב, ילד קטן מול חלום גדול, לא אמר נואש. הוא פנה אל מנהל בית הספר וביקש בבושה את עזרתו המנהל מספר כי כששמעו את הסיפור התרגשו מאוד וקנו עבורו פלטה. מאז, אימו מבשלת לו ביום שישי ושמה את האוכל על הפלטה. אבל אם חשבנו שהשבת בביתם נשארה נחלתו הבלעדית של יואב, מרגש לגלות את המהפך האדיר שהתחולל בבית. "בהתחלה הפלטה היתה רק בשבילי", מספר יואב בחיוך נעים. "אבל לאט־לאט אמא שלי גם התחילה להדליק נרות שבת והיום הם לפעמים מצטרפים אלי לסעודה. ההורים שלי כבר יודעים שלא לחלל שבת כשאני בבית, אני מקווה מאד שבעזרת ה' גם הם יתחילו לשמור שבת ממש בקרוב".

מהפכה שמתחילה בילד אחד

גם אלדד זכה להגשים חלום. אלדד הוא ילד חייכן ועליז, שמגיע ממשפחה חילונית מובהקת ולומד בתלמוד תורה 'יחד' בתל אביב. בבית שלו תמיד חיללו שבת, כדבריו, אבל עכשיו כבר פחות. והוא מתאר את השבת בביתו: "בערב שבת אני עוזר לאמא בכל מה שהיא מבקשת, וכשנכנסת שבת אני מתלבש והולך לבית הכנסת, אחר כך חוזר לארוחת ערב. זה לא קל, כי לפעמים ההורים והאחים יושבים בסלון מול כל מיני מכשירים וזה כואב לי מאד. לא נעים להיות לבד, אבל אני מחזיק מעמד. אני יודע שלא שווה לחלל שבת".

המנהל ניצב לימינו, מעניק לו כוח ועוצמה. מאז השבת הראשונה שזכה אלדד לשמור, הם סופרים יחד 25 שבתות רצופות שנשמרו כהלכתן. מסתבר ששמירת השבת של אלדד יצרה אדוות גלים גם בבית. אלדד ממשיך ומשתף בעיניים נרגשות: "לפני כמה שבתות ההורים שלי רצו לנסוע לבני דודים שלנו לארוחת ערב. אמרתי להם: אני לא נוסע. אם אתם רוצים – תזמינו אותם אלינו. והם באו אלינו. מאז אמא שלי כבר לא נוסעת בשבת".

לא מזמן זכתה המשפחה כולה לחוויה בלעדית. אחד המורים, יהודי חסידי מבני ברק, הזמין אותם לעשות שבת שלמה בעיר התורה. הטעם של אותה שבת נותרה בפיהם ובליבם לעד.

קרן ההסעות - עולם של חיבור וקירוב

כך בדיוק נוצרות מהפכות שמתחילות מילד אחד קטן וטהור, שעולה מידי בוקר על ההסעה של קרן ההסעות, ומושך בחוטי היהדות של יסודות הבית. את הדרך לבית הספר הם עושים מדי יום בהסעה של קרן ההסעות, במשך זמן ארוך מביתם למקום לימודיהם, אבל כל דקה משתלמת ומניבה עולמות של נצח. מסתבר שלו היתה מציאות בה 'קרן ההסעות' לא היתה נולדת לעולם, הם לא היו מגיעים לבית הספר החדש. לא היו מכירים עולם חדש, נקי וזך...

כל הורה רוצה לראות את ילדו ממשיך בדרכו, אך הורים רבים, שלא זכו להכיר את דרך ישראל סבא, את אור השבת והתורה, זוכים ללכת בדרכו של בנם, ממשיכים את המסלול שהוא החל בו, מוסיפים נדבך של קדושה לבית שעד לא מכבר היה רחוק מדרך המלך.

הצצה מרתקת למכתבים

הצצה למכתבים שנערמו בין מדפי קרן ההסעות, מגלה לנו כמה הלב היהודי ער ומבקש להתקרב, להתחבר.

במכתב שכתבה אמה של טליה, הלומדת בבית הספר "שערי ציון" נכתב כך: "למורה תמר היקרה. בתחילת השנה היו לי חששות רבים לגבי בית ספר דתי. היום, הרבה בזכותך, אני מודה לבורא עולם שזכיתי להכניס את בתי היקרה לבית הספר הזה. קיבלתי את הילדה שלי מחדש – עם ערכים, מוסר, חינוך הגון ואהבה אמיתית. תודה! תודה! תודה!" (חן, אמא של טליה).

אם אחרת ממושב עמיחי הצפוני כתבה את השורות הבאות: "ההסעות הן ההצלה הרוחנית של בני תומר, אני מביטה על הבן שלי ולא מאמינה איזה מהפך אדיר הוא עבר – גם בחיצוניות וגם בפנימיות. המראה שלו התעדן, ההתנהגות השתפרה פלאים, הוא כבר יודע מסכת משניות בעל פה ומלמד אותנו בכל שבת הלכות שונות. כשאני משווה אותו לילדים אחרים בני גילו בבתי הספר הממלכתיים, אני מרגישה שהבן שלי נולד מחדש. כל זה לא היה קורה ללא ההסעה, ואני כבר סופרת את הימים לחזרתו לבית הספר. הבית כולו השתנה מבחינה רוחנית. תומר הכניס מושגי יהדות לחיים שלנו, ובזכותו התחלנו לשמור שבת וכשרות ולחיות אורח חיים דתי. אנחנו מאושרים שבזכותו הכרנו את היהדות".

ואלו הן רק שתי עדויות של שני הורים, אליהם חוברים עוד אלפי סיפורים הכתובים בדם, בדמעות, חצובים מלב מלא תום וחן יהודי. כי כולנו בנים למקום...

פך השמן הטהור

הסיפורים הללו הם חלק מזערי מתוך מהפכת צונאמי ענקית ויקרה שמתרחשת הרחק מאור הזרקורים. ביקשנו לעמוד על טיבה של המהפכה ולהבין מאיפה היא התחילה, מה עומד מאחוריה, וכיצד הסעות יומיומיות לבית ספר מצליחות לחולל מעגל של אור, שבת ואמונה באינספור בתים בישראל.

המציאות מגלה לנו כי ילד קטן שנכנס אל בית ספר תורני מסוגל לחולל מהפכה שלמה בביתו ובמשפחתו. לא פעם, מצטרפים לתהליך המפעים עוד אחים ואחיות, והבית כולו מקבל פנים חדשות, מאירות וטהורות.

המספרים מעידים

מדי בוקר בבוקרו כ-30,000 תלמידים ותלמידות לומדים בבתי הספר לקירוב. כ-20,000 תלמידים מוסעים לבתי הספר התורניים באמצעות האוטובוסים של הקרן. מדובר ביותר מ-1,600 קווים מדי יום היוצאים ליעדם מכ-257 יישובים ומגיעים ל-127 בתי ספר במסלולים מסועפים שמגיעים לכל יישוב, אפילו אם יש בו רק ילד אחד.

הפעילים משתפים

פנינו לשאול את פעילי קרן ההסעות כיצד הם רואים את התהליך, והם נרגשים לשתף אותנו במציאות המופלאה: "באחד הימים ניגשה אלי אישה חילונית שבנה למד באחד מבתי הספר התורניים, ושאלה: 'מה אתם מלמדים שם?' עניתי לה – גמרא, משנה ולימודי חול. למרבה ההפתעה היא ביקשה: 'תעזבו את לימודי החול, תלמדו אותם רק גמרא. אני גרה ליד בית ספר חילוני, וכל הילדים שם מתנהגים גרוע ומציקים לשכנים. הבן שלי, מאז שהתחלתי לשלוח אותו לתלמוד תורה, השתנה לגמרי! הוא מחונך, שקט ונעים הליכות. כשהתפלאתי איך זה קרה, הוא הסביר לי: בזכות זה שאנחנו לומדים גמרא ומשנה, אנחנו לומדים להיות בני אדם. היא לא סיימה לפני שביקשה ממני: אולי תוכלו לקחת גם את האח הקטן שלו? אני רוצה שכל הבית יעבור שינוי כזה...

פעיל אחר מספר: "במהלך הכנס השנתי הגדול של כתיבת חבורות על ידי בוגרי קרן ההסעות, ניגש אלי בחור ישיבה צעיר ועדין וביקש ממני שאקח אותו אל מנהלי קרן ההסעות. לשאלתי הוא סיפר כי עד כיתה ח' למד בתיכון חילוני, ואז עבר לבית ספר תורני, והיום הוא כבר בחור ישיבה לכל דבר. כאשר נבחן לישיבה, ראש הישיבה ערך לו מבחן ארוך במיוחד. הבחור לא הבין מדוע הבחינה מתמשכת זמן רב. לאחר שסיים, פנה ראש הישיבה אל הפעיל שליווה אותו ואמר: 'כשהתלמיד נכנס, מיד ראיתי שיש כאן בחור מיוחד. ניסיתי להקשות עליו, לאתגר אותו מכל צד – ולא הצלחתי. הוא עמד בכל השאלות בהצלחה רבה'. היינו נפעמים איך נער שהיה רחוק מתורה הפך לבן תורה אמיתי, על כל המשתמע. וזה, אם תרצו, הסיפור המרגש שיכול לראות אור בזכות קרן ההסעות...

קרן של אור

מסתבר שקרן ההסעות היא עולם של חיבור, קירוב וקשר. היא איננה מתמקדת אך ורק בהסעת תלמידים לבתי ספר תורניים ולתלמודי תורה, הוא פועל בכל המישורים ויוזם אינספור פרויקטים למען העם שבשדות. כך למשל הוקם פרויקט הכוונה וטיפול המשך של קרן ההסעות, בהכוונתו ובברכתו של רשכבה"ג הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל. במסגרת הפרויקט פועלים מאות חונכים מסורים, בראשות הרב יעקב מויאל, המלווים כל תלמיד החל מכיתה ח': משלב ההכוונה לישיבה, דרך בחירת המסגרת המתאימה, ועד ליווי צמוד בישיבה עצמה בכל קושי ואתגר.

שבת היא השמירה שלנו, עם ישראל כולו. מי יודע מה כוחה של עוד שבת שנשמרת על ידי עוד יהודי ועוד משפחה. קרן ההסעות, המחוללת את מהפכת הקירוב הגדולה בדורנו, מביאה מדי יום עשרות אלפי ילדי קירוב מרחבי הארץ לבתי הספר התורניים ובכך מחזירה אלפי משפחות לשורשים, לאמונה ולשמירת שבת.

דווקא עתה, בפתחה של השנה החדשה, נדרשת הערבות ההדדית. אלפי יהודים מרחבי הארץ והעולם כבר הפכו לשותפים מלאים וזכו לאמץ ילד, להעניק לו עתיד של תורה ונחת לדורי דורות. מתנה טובה יש לי ושבת שמה, ומי יודע לכמה מתנות טובות אנו זוכים הודות לכך שאנו מכירים לאותן משפחות את המתנה הגדולה מכל...

