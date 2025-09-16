בשבת קודש הקרובה, פרשת ניצבים – השבת האחרונה של השנה, עתידים מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט”א לערוך תפילה נדירה ועצומה בעוצמתה, לטובת התורמים והמאמצים ילד בקרן ההסעות. במהלך תפילת שחרית, מול ארון הקודש הפתוח, יוזכרו שמותיהם של כל התורמים והמסייעים למען קרן ההסעות, שיזכו לשנה טובה, לישועה אישית, ולנחת יהודי אמיתי מילדיהם.

הספרים הקדושים מלמדים על סגולתה המיוחדת של השבת האחרונה בשנה. ה”באר מים חיים” מבאר כי “כל הנגזר ונקבע על כל באי עולם בראש השנה – הכל נחתם ונעשה בשבת שלפניו”. ובספרי קדמונים נכתב כי השבת האחרונה מסוגלת לתקן את כל השבתות של השנה החולפת, ולהכין את הדרך לקראת השנה החדשה בקדושה ובטהרה. זוהי עת רצון נדירה, בה נפתחים שערי שמים לכל מי שמבקש קרבת ה’ וישועה.

במהלך התפילה יוזכרו בשמותיהם כל התורמים והמסייעים, וגדולי הדור ישפכו תחנונים בייחוד על הנושא הקרוב כל־כך ללב כל הורה: נחת יהודי אמיתי מהילדים, שמירה רוחנית בדור המאתגר, וישועה בבית. מדובר ברגע נדיר, שבו שמות התורמים נזכרים על ידי גדולי ישראל במקום ובזמן המסוגלים ביותר.

שלחו עכשיו שמות לפתילה וברכה לקראת השנה החדשה >>

“קרן ההסעות”, המחוללת את מהפכת הקירוב הגדולה בדורנו, מביאה מדי יום עשרות אלפי ילדי קירוב מרחבי הארץ לבתי הספר התורניים – ובכך מחזירה אלפי משפחות לשורשים, לאמונה ולשמירת שבת. אך דווקא עתה, בפתח השנה החדשה, נדרשת הערבות ההדדית: כל מי שיאמץ ילד נוסף ויאפשר את הגעתו לתלמוד תורה – יזכה להיכלל בתפילה נשגבה זו.

השבת האחרונה של השנה היא הזדמנות שאין דומה לה. כל מי שיאמץ ילד נוסף לקרן ההסעות, לא רק שמעניק לילד עתיד של תורה ונחת לדורי דורות, אלא גם נכלל בשעת התפילה הנשגבה – ונושא עמו סנגור עצום ליום הדין.

בנוסף, השנה מקבלים התורמים שי ייחודי ומרגש: ספר תהילים מהודר בכריכה יוקרתית, הכולל תפילות מיוחדות והקדשה נדירה בכתב יד קדשו של הגה”צ רבי שמעון גלאי.

הספר המפואר יימסר לכל תורם באופן אישי, באמצעות שליח מיוחד עד לביתו, כסגולה לשנה טובה ומבורכת. בדברי הברכה שנכתבו בידי הגה"צ רבי שמעון גלאי נאמר: "ר"ח אלול תשפ"ה. יהי רצון שיתקבלו תפילותיכם ברצון, ותעמוד לכם הזכות הגדולה של החזקת וקירוב ילדי ישראל לתורה. בברכה והערכה רבה, שמעון גלאי".

כמו כן, בימים אלה נערך איסוף שמות התורמים והמאמצים ילד מילדי "קרן ההסעות" העולים על ספר מיוחד – "ספר הזכויות והנחת", אשר לא מש מעיניהם של גדולי ישראל כל יום, מערב ראש השנה ועד מוצאי יוה"כ, להיזכר ולהתברך בעיצומם של הימים הקדושים והמסוגלים.

בערב ראש השנה, יעלו ראשי הנהלת קרן ההסעות למעונותיהם של גדולי ומאורי הדור שליט"א ויציגו בפניהם את הספר המלא ובו שמות ובקשות התורמים. שמו של השותף ושמות בני משפחתו יופיעו בספר הדורות, בפירוט הבקשות והצרכים המפורטים לכל אחד ואחד כפי משאלת ליבו, להינצל מכל הצרות, להיזכר ולהתברך לבריאות ונחת מהילדים, דורות ישרים מבורכים, זיווגים הגונים ופרנסה בנקל.

זו עת רצון זו לא תחזור. מי שיזדרז כעת לאמץ ילד, ייחקק שמו בספר החיים והברכה, יוזכר בפי גדולי הדור שליט”א בתפילה, ויזכה לישועה אמיתית ונחת יהודי בשנה החדשה.

