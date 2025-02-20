ממערכות יהושע והחשמונאים ועד פלוגות צה"ל בימינו; מסע אל שרשרת הלוחמים ששמרו תורה ומצוות קלה כחמורה לפי כל כללי ההלכה, עמדו בגופם מול גלי החורבן והוכיחו כי האמונה וההלכה הן הנשק הסודי של נצח ישראל (מגזין)
עם ישראל התעורר לבוקר של כאב וזעזוע עם קבלת גופותיהם של ארבעת החטופים הי"ד, שנרצחו באכזריות בידי מחבלי חמאס | ראש ישיבת כסא רחמים, הגאון רבי מאיר מאזוז, הגיב בכאב על רצח ילדי משפחת ביבס בידי חמאס והביע תקווה לנקמת ה' במחבלים האכזריים | צפו בדברים המלאים (חרדים)
למעלה משלושה חודשים למלחמה העזה ברצועת עזה, עם ישראל נזכר בגבורתו ותוקפו של שמשון הגיבור, שהיה הראשון שנלחם כנגד אויבנו מהעיר עזה | ישראל שפירא חוזר אל 'מזבח מנוח' ליד בית שמש, אותו מקום שהוריו של שמשון, מנוח וצללפונית חזו במלאך השם עולה בלהב המזבח למרומים, לאחר שהבטיח להורים המאושרים על לידת בנם (היסטוריה)
בסיומה של השואה הנוראה, נערך מסע לארץ ישראל ליתומים ויתומות, שנותרו לבדם, וממנו נותר לנו יומן מסע מרתק - "הדרך מתפתלת בין ההרים. תחנת ביתר, מערת שמשון, מקומות היסטוריים וקדושים עוברים לפנינו... וגם המית הלבבות מתגברת והולכת..." | ישראל שפירא יצא בעקבות 'מערת שמשון' המדוברת שריגשה את הנוסעים | מסע בתמונות (מעניין)