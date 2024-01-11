היום במגזין הווידיו של כיכר השבת: ראיון עומק עם המנחה הפופולרי יוסי סרגובסקי שמשתף איך הגשים את החלום והשבוע הגיש תוכנית ששברה את שיאיי הצפייה | לפנצ'און עם כל החדשות מוגשות בצורה צינית ועצבנית | מעריב של מוצ"ש | סיכום הכותרות עם נריה סעדיה | וגם רץ ברשת עם אוסף נגני רחוב מפתיעים ומרגשים (דבר השבוע)
שני עוברי אורח תועדו תולשים לאור יום שלט 'עצור' בלונדון, עליו צייר אמן הרחוב המפורסם 'בנקסי' מל"טים - מסיבה שאינה ברורה | יש המייחסים את ציור הכטב"מים למלחמת עזה בה נעשה שימוש נרחב בכלים התוקפים (בעולם)