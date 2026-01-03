כיכר השבת
הלוחם שאיבד יד מנגן ברחוב ואוסף כסף לחבריו מהפלוגה | מגיש 'כיכר' בראיון חשוף: כך הגעתי לתקשורת   

היום במגזין הווידיו של כיכר השבת: ראיון עומק עם המנחה הפופולרי יוסי סרגובסקי שמשתף איך הגשים את החלום והשבוע הגיש תוכנית ששברה את שיאיי הצפייה | לפנצ'און עם כל החדשות מוגשות בצורה צינית ועצבנית | מעריב של מוצ"ש | סיכום הכותרות עם נריה סעדיה | וגם רץ ברשת עם אוסף נגני רחוב מפתיעים ומרגשים (דבר השבוע)

השבוע ב'דבר השבוע' עם משה מנס, מגזין הוידאו שלכם, עם כל הפינות הקבועות והאהובות: נריה סעדיה עם סיכום החדשות יוסי חיים בפינת הסאטירה - ה'פנצ'און' וראיון מגזיני מקיף.

האיש שצובע את התקשורת, יוסי סרגובסקי בראיון עומק

האיש שהפתיע את עולם התקשורת ביכולותיו, והשבוע זכה להצלחה מסחררת עם תוכניתו ב"כיפות שחורות". בראיון מיוחד ל"דבר השבוע", סרגובסקי סיפר על המעבר הלא שגרתי, על האתגרים וההצלחות, ועל התובנות הייחודיות שהוא מביא מעולמו לתחום התקשורת. הצופים זכו להצצה אל מאחורי הקלעים של ההצלחה וגילו מה באמת גורם לתוכניתו לבלוט מעל כולם.

מעייריב של מוצ"ש עם איצלה קצבורג

פינת "מעייריב של מוצ"ש" המרגשת עם איצלה קצבורג, מביאה כהרגלה נחמה והתרוממות רוח בסיום השבוע. והשבוע איצלה הצליח לגעת בנימי הנפש ולהעניק לצופים רגעים של התעלות והתבוננות פנימית לקראת השבוע החדש.

לפנצאון עם יוסי חיים מימון

הכיבוש במגרשים: חברי כנסת ערביים פועלים נגד קריאות גנאי במגרשי כדורגל, בטענה ש"הם תמיד היו נגד כיבוש". במקביל, באירופה מתנהל דיון נגד הכדורגל הישראלי על תלונת גזענות שהגישה ההתאחדות הפלסטינית – "האיחוד הארובי". הלוואי שנקרוע את הרצועה, כמו שאנחנו מאחלים לצה"ל בעזה.

הרופא המפוצץ: סרטון ויראלי הציג רופא הודי מכה פציינט. "הפציינט מתפוצץ עם רופאיו", צחק משה. מבית החולים נמסר: "לפעמים אנחנו נותנים מכות יותר מקצועיות, אבל רק עם כרטיס זהב".

הקרב על המועצה הדתית: המאבק בין ש"ס לדגל התורה בירושלים מתחמם. מלכיאלי טוען שאנשי דגל ניסו לטרפד תקציב למקוואות. "פתאום מעניין אותם מקווה? הם שם מכיפור לכיפור". מאנשי גפני נמסר: "אין מקום לדיבורים כאלה". נשמע כמו התירוץ מסמינרים...

אחותו של הניה: עדיין על כדורים? אחותו של איסמעיל הניה הוכרזה כעדה עוינת בגין הזדהות עם טרור. כלתה הסבירה: "היא שכחה לקחת את הכדורים". משה תהה בציניות: "כדורים? נדבר עם איסמעיל, יש לו מלא".

עמלת שורה לצה"ל: צה"ל חיסל איש כספים ב. גורם בצה"ל מסר: "את דף חיסלנו מזמן, עכשיו הגיע תורה של עמלת שורה". עוד הוסיפו: "תוך עשרים וארבע שעות הם יראו את ההעברה".

רץ ברשת: מסע מוזיקלי מהפנט (עם הפתעה)

התוכנית נחתמה בסדרת קטעי עוצרי נשימה תחת הכותרת "רץ ברשת". הצופים יצאו למסע מוזיקלי וירטואלי:

הבובה המנגנת: קטע מרתק של בובה מנגנת ששבתה את הלב.

כלי מיוחד מהודו: מסע קצר להודו עם כלי נגינה ייחודי.

רוק חרדי בירושלים: הפתעה מיוחדת – קטע מוזיקלי מדהים של שני אמנים חרדים במרכז ירושלים, בביצוע שקיבל את הכיתוב: "כשאמני הרחוב מבצעים יותר טוב מהמקור!".

ממרכז ירושלים למרכז איטליה: קטע מוזיקלי נוסף של נגן רחוב.

גיטרה מטורפת: אמן גיטרה שהשאיר את הקהל פעור פה.

חייל אוקראיני: ההשראה שמעבר לכאב: תיעוד מרגש של חייל אוקראיני שאיבד יד, שמראה את כוחה של רוח האדם.

אקורדיאון וחתול בצרפת: קטע חמוד ומשעשע מרחובות צרפת.

הפתעה לסיום: העורך שלנו על הבמה! לקינוח, הצופים זכו להפתעה כשנחשף כי עורך התוכנית, שלמה היקר, הוא גם אמן בחסד, והוצג קטע וידאו מדהים שלו.

1
שהשי"ת ישלח לו מהכי טוב שיש והכי הרבה מזה
שהשי"ת ישלח לו

