פרופ' ג'ייסון ארדיי, שהיה מהדמויות הבולטות באוניברסיטת קיימברידג', נמצא ללא רוח חיים בביתו בלונדון כשהוא בגיל 41 | מותו הגיע ימים ספורים לאחר שהתפטר מתפקידו על רקע בדיקה שנפתחה בעקבות טענות לפלגיאט ושאלות בנוגע לרקע האקדמי שלו | המשטרה הודיעה כי בשלב זה אין חשד לפלילים (בעולם)
נשיאת הרווארד קלודין גיי שעמדה בפני האשמות חמורות על אנטישמיות לאחר עדותה בקונגרס תתפטר הערב מתפקידה | לאחר שעלו כנגדה מספר האשמות של גניבה מחקרית שנגעו לעבודת הדוקטורט שלה, נשיאת האוניברסיטה היוקרתית והוותיקה בעולם - תעזוב את כיסא הנשיאה (בעולם)