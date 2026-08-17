סערה בקיימברידג': הפרופסור שהואשם בגניבה נמצא מת בביתו

פרופ' ג'ייסון ארדיי, לשעבר פרופסור לסוציולוגיה של החינוך באוניברסיטת קיימברידג', נמצא מת בביתו בשכונת באטרסי שבדרום לונדון. ארדיי היה בן 41 במותו.
לפי משטרת המטרופולין, שוטרים הגיעו לביתו ביום שישי לאחר ששירותי ההצלה דיווחו על קריאות בנוגע לאדם שנמצא כשהוא לא מגיב. מותו נקבע במקום. במשטרה הגדירו את המוות כ"בלתי צפוי", אך ציינו כי נכון לעכשיו אין חשד למעורבות פלילית. המקרה יועבר לבדיקת חוקר מקרי המוות.
מותו של ארדיי התרחש זמן קצר לאחר שהתפטר מתפקידו באוניברסיטת קיימברידג'. ההתפטרות הגיעה על רקע בדיקה שנפתחה בעניינו בעקבות טענות לפלגיאט (גניבה ספרותית) בעבודותיו האקדמיות, לצד שאלות שעלו בנוגע לפרטים שמסר על הישגיו, כישוריו והמינויים שבהם החזיק לאורך השנים.
האוניברסיטה הודיעה כי פתחה בבדיקה בעקבות מידע חדש שהתקבל בנוגע לרקע האקדמי של ארדיי ולתהליך מינויו. גם לאחר התפטרותו הודיעה קיימברידג' כי הבדיקה תימשך, וכי ממצאיה עשויים לשמש לבחינה רחבה יותר של תהליכי המינוי למשרות אקדמיות בכירות במוסד.
ארדיי מצדו דחה את הטענות כי ביצע פלגיאט. אוניברסיטת ליברפול ג'ון מורס, שבה השלים את עבודת הדוקטורט שלו בשנת 2015, בחנה בעבר טענות דומות וקבעה כי לא מדובר בגניבה ספרותית, אלא בטעויות שנעשו בתום לב. ארדיי עצמו הכיר בכך שבעבודתו נפלו טעויות.
במכתב ההתפטרות שפרסם כתב כי הלחץ האישי שנלווה לפרשה הפך לכבד מדי עבורו. עם זאת, הוא הבהיר כי החלטתו לעזוב אינה מהווה הודאה בטענות נגדו, ותיאר תקופה ממושכת של ביקורת ציבורית והתקפות אישיות.
ארדיי זכה לחשיפה ציבורית נרחבת כאשר בשנת 2023 הפך לפרופסור השחור הצעיר ביותר בתולדות אוניברסיטת קיימברידג'. הפרשה שהתפתחה סביבו עוררה בבריטניה דיון בנוגע לסטנדרטים אקדמיים, תהליכי מינוי באוניברסיטאות ומדיניות הגיוון במוסדות להשכלה גבוהה.
בני משפחתו מסרו לאחר מותו כי הם המומים מהאובדן, ותיארו אותו כאב, בן זוג, אח, דוד ובן יוצא דופן.
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