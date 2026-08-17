סערה בקיימברידג': הפרופסור שהואשם בגניבה נמצא מת בביתו

פרופ' ג'ייסון ארדיי, לשעבר פרופסור לסוציולוגיה של החינוך באוניברסיטת קיימברידג', נמצא מת בביתו בשכונת באטרסי שבדרום לונדון. ארדיי היה בן 41 במותו.

לפי משטרת המטרופולין, שוטרים הגיעו לביתו ביום שישי לאחר ששירותי ההצלה דיווחו על קריאות בנוגע לאדם שנמצא כשהוא לא מגיב. מותו נקבע במקום. במשטרה הגדירו את המוות כ"בלתי צפוי", אך ציינו כי נכון לעכשיו אין חשד למעורבות פלילית. המקרה יועבר לבדיקת חוקר מקרי המוות.

מותו של ארדיי התרחש זמן קצר לאחר שהתפטר מתפקידו באוניברסיטת קיימברידג'. ההתפטרות הגיעה על רקע בדיקה שנפתחה בעניינו בעקבות טענות לפלגיאט (גניבה ספרותית) בעבודותיו האקדמיות, לצד שאלות שעלו בנוגע לפרטים שמסר על הישגיו, כישוריו והמינויים שבהם החזיק לאורך השנים.

האוניברסיטה הודיעה כי פתחה בבדיקה בעקבות מידע חדש שהתקבל בנוגע לרקע האקדמי של ארדיי ולתהליך מינויו. גם לאחר התפטרותו הודיעה קיימברידג' כי הבדיקה תימשך, וכי ממצאיה עשויים לשמש לבחינה רחבה יותר של תהליכי המינוי למשרות אקדמיות בכירות במוסד.