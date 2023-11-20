איגרת חריפה של קונגרס הרבנים 'פיקוח נפש' לראש הממשלה ולשרי הקבינט • הרבנים דורשים מנתניהו למחות בפומבי נגד דברי נשיא ארצות הברית והסכם הכניעה המסתמן עם איראן: "בידך הזדמנות פז לקדש שם שמים לעיני כל העולם; תמשיך להכות באויבים בביירות ובטהרן" • המכתב המלא (חרדים)
במכתב מיוחד שמוען לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשרים, כותבים רבני "פיקוח נפש", כי הם מתנגדים בחריפות להעברת השליטה על חמאס, ביום שאחרי, לשליטת הרש"פ | "אנחנו מזהירים בזאת כי כיוון מחשבה זה עלול להביא חלילה וחס לאסונות נוראיים עוד יותר, היה-לא-תהיה!" (מלחמה)