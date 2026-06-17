באיגרת דחופה וחריפה ששיגרו ראשי 'קונגרס הרבנים למען השלום' תחת הכותרת 'פיקוח נפש' לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשרי הממשלה, קוראים הרבנים למחות באופן פומבי ונחרץ נגד הסכם הכניעה של ארצות הברית לאיראן, ונגד דבריו האחרונים של הנשיא דונלד טראמפ שטען כי "אם לא אני - ישראל לא היתה קיימת" (חלילה).

"בידך הזדמנות פז לקדש שם שמים, ולקדש את שם עם ישראל לעיני כל אומות העולם", כותבים הרבנים בפנייתם הישירה לנתניהו. "עליך לקום ולהכריז קבל עם ועולם: מדינת ישראל איננה קיימת בזכות הנשיא טראמפ או בזכות ארצות הברית! עם ישראל קיימת בזכות ה' אלוקי ישראל, שהוא הנותן לנו כוח לעשות חיל, להגן על עמו ישראל ולנצח את האויבים".

הרבנים מזכירים במכתבם לנתניהו כי בעבר הוא כבר ידע לעמוד בתקיפות ובגאון יהודי כנגד צעדים חד-צדדיים של הממשל האמריקני אשר סיכנו את ביטחון הכלל, וכאשר עשה זאת – הדבר לא פגע במעמדו אלא להפך, הביא לו הערכה רבה ותשואות משני צידי המתרס בקונגרס האמריקני.

"אין כל ספק שגם הפעם, אם רק תעמוד באומץ לב ותכריז שישראל איננה מכירה בשום הסכם עם איראן, ותמשיך להכות באויביה בכל מקום שהם, גם בביירות וגם בטהרן, בדרך התורה הברורה של 'הבא להרגך השכם להרגו' – הדבר רק יחזק את הקשר והידידות העמוקה עם ארצות הברית, ולא להיפך", מבטיחים הרבנים במכתבם המנומק. "מאחורי הקלעים יודעים היטב בארצות הברית ובכל אומות העולם, שזו הדרך היחידה והאמיתית להביא יציבות וביטחון למזרח התיכון כולו".