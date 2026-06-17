כיכר השבת
תמשיך להכות בטהרן

אנחנו לא חיים בזכותו; מאות רבנים דורשים מנתניהו תתייצב בפומבי נגד דונלד טראמפ

איגרת חריפה של קונגרס הרבנים 'פיקוח נפש' לראש הממשלה ולשרי הקבינט • הרבנים דורשים מנתניהו למחות בפומבי נגד דברי נשיא ארצות הברית והסכם הכניעה המסתמן עם איראן: "בידך הזדמנות פז לקדש שם שמים לעיני כל העולם; תמשיך להכות באויבים בביירות ובטהרן" • המכתב המלא (חרדים)

רבני חב"ד עם נתניהו בשנות קדם (צילום: ארכיון)

באיגרת דחופה וחריפה ששיגרו ראשי 'קונגרס הרבנים למען השלום' תחת הכותרת 'פיקוח נפש' לראש הממשלה ולשרי הממשלה, קוראים הרבנים למחות באופן פומבי ונחרץ נגד הסכם הכניעה של ארצות הברית לאיראן, ונגד דבריו האחרונים של הנשיא שטען כי "אם לא אני - ישראל לא היתה קיימת" (חלילה).

"בידך הזדמנות פז לקדש שם שמים, ולקדש את שם עם ישראל לעיני כל אומות העולם", כותבים הרבנים בפנייתם הישירה לנתניהו. "עליך לקום ולהכריז קבל עם ועולם: מדינת ישראל איננה קיימת בזכות הנשיא טראמפ או בזכות ארצות הברית! עם ישראל קיימת בזכות ה' אלוקי ישראל, שהוא הנותן לנו כוח לעשות חיל, להגן על עמו ישראל ולנצח את האויבים".

הרבנים מזכירים במכתבם לנתניהו כי בעבר הוא כבר ידע לעמוד בתקיפות ובגאון יהודי כנגד צעדים חד-צדדיים של הממשל האמריקני אשר סיכנו את ביטחון הכלל, וכאשר עשה זאת – הדבר לא פגע במעמדו אלא להפך, הביא לו הערכה רבה ותשואות משני צידי המתרס בקונגרס האמריקני.

"אין כל ספק שגם הפעם, אם רק תעמוד באומץ לב ותכריז שישראל איננה מכירה בשום הסכם עם איראן, ותמשיך להכות באויביה בכל מקום שהם, גם בביירות וגם בטהרן, בדרך התורה הברורה של 'הבא להרגך השכם להרגו' – הדבר רק יחזק את הקשר והידידות העמוקה עם ארצות הברית, ולא להיפך", מבטיחים הרבנים במכתבם המנומק. "מאחורי הקלעים יודעים היטב בארצות הברית ובכל אומות העולם, שזו הדרך היחידה והאמיתית להביא יציבות וביטחון למזרח התיכון כולו".

מכתב הרבנים לנתניהו

קונגרס הרבנים "פיקוח נפש", בראשות הגאון רבי יוסף גרליצקי, הגאון רבי אברהם לוין והגאון רבי אברהם יעקב שרייבר, מאגד תחתיו כארבע מאות מרבני ישראל. הרבנים כולם חתומים על פסק הדין ההלכתי הנודע האוסר על כל נסיגה או מסירת שטחים מידי ישראל, על פי הנפסק להלכה בשולחן ערוך סימן שכ"ט. הקונגרס נוהג לפרסם לעיתים תכופות את "דעת התורה" הצרופה בנושאים ביטחוניים ומדיניים אלו בכלי התקשורת בארץ ובעולם.

בנימין נתניהודונלד טראמפחב"דרבניםקונגרס הרבנים לענייני פיקוח נפש

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