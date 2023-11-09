מושלת מדינת ניו יורק קתי הוקול הודיעה אמש כי היא תומכת במועמד האנטי-ישראלי זוהראן ממדאני, בהתמודדותו לראשות העיר ניו יורק | המהלך מגדיל עוד יותר את הסיכויים של ממדאני להיבחר, והחרדים מתפללים לנס (בעולם)
הרדיפה בבניית סוכות ו'עירוב' - הסתיימה בניצחון גדול של החרדים. הקהילה החרדית בניו ג'רזי רושמת ניצחון ענק בתביעה שהגישה המדינה כנגד עיריית ג'קסון על אפליה של חרדים בעיר הסמוכה ללייקווד | העיר תחויב לשלם קנס משמעותי של יותר מחצי מיליון דולר, תקים ועדה למאבק באפליה, ותסיר שורת חוקי עזר עירוניים שפוגעים במכוון בציבור החרדי (בעולם)