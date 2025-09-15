אמש (ראשון), מושלת ניו יורק, קתי הוקול, הודיעה על תמיכתה בזוהרן ממדאני כמועמד המפלגה הדמוקרטית לראשות עיריית ניו יורק, צעד שמהווה חיזוק משמעותי לפרוגרסיבי הצעיר בן ה-33, שהוצב מול התנגדות מסוימת בקרב דמוּקרטים מהממסד.

הוקול, שכתבה על כך מאמר דעה בניו יורק טיימס, ציינה כי קיים ביניהם דיאלוג פתוח לאורך החודשים האחרונים, כולל חילוקי דעות, אך היא רואה בממדאני מנהיג שמתחייב לשמור על בטיחות הילדים בשכונותיהם ולהבטיח הזדמנויות לכל משפחה בעיר.

ההכרזה של המושלת עוררה תחושות חרדה בקרב הקהילה החרדית בניו יורק, שמודאגת מהמדיניות הפרוגרסיבית והאנטי-ישראלית שמקדם המועמד ממדאני.

רק לאחרונה, ממדאני הצהיר ללא סמכות כי יורה על מעצרו של נתניהו אם יגיע לעיר ניו יורק.

הוקול הדגישה כי שוחחה עם ממדאני על הצורך להיאבק בחריפות בעלייה באנטישמיות, ו"שמחה לראות שהוא נפגש עם מנהיגים יהודיים כדי לטפל ישירות בדאגותיהם".

הקהילה החרדית רואה בזה אתגר נוסף: למרות הבטחות למתן משאבים למשטרה, בחירתו הצפויה של ממדאני מעלה חששות כבדים לגבי שמירה על חיי היום-יום והמסגרות החינוכיות החרדיות.

ממדאני עצמו ציין כי הוא מעריך את תמיכתה של המושלת במאמציו להוזיל עלויות מחיה ולבנות עיר בטוחה יותר, שבה אף משפחה לא תיאלץ לעזוב כדי לגדל את ילדיה. "המטרה שלנו היא להמשיך להחזיר כסף לכיסם של התושבים ולחזק את ניו יורק," כתב ממדאני.

המועמדים לראשות העיר

זוהראן ממדאני (המפלגה הדמוקרטית) חבר האסמבלי ממחוז 36 (קווינס), בן 33, סוציאליסט דמוקרטי ושונא ישראל. לאחר ניצחונו המפתיע בפריימריז הדמוקרטיים ביוני, הוא מוביל בסקרים עם כ-40% תמיכה. הוא מקדם מדיניות של הקפאת שכר דירה, העלאת שכר המינימום ל-$30, ומיסוי עשירים. אנדרו קואומו (עצמאי) המושל לשעבר, שהתפטר ב-2021 בעקבות האשמות, חזר לפוליטיקה ומריץ קמפיין עצמאי. בסקרים הוא עומד על כ-28% תמיכה. אריק אדמס (עצמאי) ראש העיר המכהן, שהתמודד בפריימריז הדמוקרטיים אך פרש לטובת ריצה עצמאית תחת המותג "Safe & Affordable". בסקרים הוא עומד על כ-10% תמיכה. קרטיס סליווה (המפלגה הרפובליקאית) פעיל רפובליקאי, שהתמודד גם בבחירות 2021. בסקרים הוא עומד על כ-15% תמיכה.

הסיכוי האחרון שנותר הוא שכלל המתמודדים יצופפו שורות מאחורי מועמד אחד, דבר שלא צפוי לקרות לאחר שלפחות אחד המתמודדים הודיע שלא יפרוש.

בינתיים, השמאל הפרוגרסיבי האנטי-ישראלי בדרך להשתלט על המעוז החרדי הגדול ביותר בעולם.