סערה בארצות הברית בעקבות דברים שאמר שר הבריאות רוברט קנדי, אשר הואשם על ידי יריביו בקידום רעיונות אנטישמיים לאחר שהתייחס למחקרים על קשר אפשרי בין מילה מוקדמת לבין אוטיזם.

קנדי הבהיר כי דבריו עסקו באופן בלעדי בהשפעת התרופה טיילנול (אקמול) הניתנת לתינוקות לאחר ההליך, ולא במנהג הדתי עצמו.

הוויכוח פרץ בעקבות ישיבת קבינט בבית הלבן שעסקה בסיכונים של טיילנול לנשים הרות ולתינוקות. במהלך הדיון אמר קנדי כי "שני מחקרים מראים שתינוקות שנימולו מוקדם סובלים משיעור אוטיזם כפול", והוסיף כי "הסיבה לכך ככל הנראה היא השימוש בטיילנול". דבריו הוצגו בכמה כלי תקשורת מרכזיים, בהם USA Today, כאילו טען שמילה גורמת לאוטיזם – ניסוח שלדבריו הוא "שקרי ומטעה במכוון".

"התקשורת המרכזית שוב תוקפת אותי על דברים שלא אמרתי, כדי להסיט את תשומת הלב מהעובדות שכן הצגתי," כתב קנדי ברשת X.

חבר הקונגרס הדמוקרטי ג'רי נדלר טען בתגובה שקנדי "מקדם אנטישמיות במסווה של פסאודו־מדע", וכי עצם ההתייחסות למילה בהקשר של אוטיזם "פוגענית כלפי יהודים".

אולם לשכת המסחר היהודית האורתודוקסית פרסמה מכתב שבו יצאה נגד נדלר והתקשורת, והאשימה אותם ב"הפיכת האשמת האנטישמיות לכלי פוליטי". מנכ"ל הארגון, דובי הוניג, כתב כי שוחח אישית עם קנדי, וזה "אישר בפניו שהדיווחים שקישרו בין דבריו למילה הם שקריים ונטולי הקשר. הוא מעולם לא התכוון לערער על המנהג היהודי".

במכתב נכתב עוד כי קנדי ידוע כידיד של הקהילה היהודית, וכי דבריו נגעו לסוגיה רפואית בלבד – השימוש באצטמינופן בזמן או לאחר ניתוחים אצל תינוקות – ולא למנהגי דת. "אין באמירותיו שום איום על ברית המילה או על המסורת היהודית," ציינה הלשכה.

קנדי הודה על התמיכה והבהיר כי ימשיך לפעול "בהתאם לעובדות המדעיות". הוא ציין מחקר דני משנת 2015 שבדק את שיעורי האוטיזם בקרב ילדים שנימולו לפני גיל עשר, אך החוקרים עצמם הדגישו שלא הצליחו לבדוק אם לשימוש בטיילנול יש קשר לתוצאות. גם הם ציינו שההשערות בנושא – בין אם קשורות לכאב, ללחץ או לתרופות – עדיין אינן מבוססות דיין.