זעזוע בניו יורק: תקרית אנטישמית חמורה התרחשה אמש בשכונת קראון הייטס המאוכלסת בקהילה יהודית ענפה. גבר יהודי שהלך לתומו ברחוב נפל קורבן למתקפה אכזרית לאור יום, כאשר תוקף חמוש בסכין התנפל עליו ודקר אותו. במהלך האירוע הטיח התוקף משפטים מזעזעים בשבח השואה וקרא להשמדת יהודים, בטרם נמלט מהזירה.

המצוד והטיפול: הפצוע פונה לבית החולים המקומי כשמצבו מוגדר קל, שם קיבל טיפול רפואי ושוחרר. משטרת ניו יורק (NYPD), בשיתוף פעולה הדוק עם מתנדבי ארגון "השמירה" (Shmira) של קראון הייטס, עורכים סריקות נרחבות ותשאול עדים במטרה ללכוד את התוקף האנטישמי בהקדם האפשרי.

כתובת על הקיר: ההיסטוריה המדממת של קראון הייטס

התקיפה הנוכחית אינה אירוע מבודד, אלא חוליה נוספת בשרשרת של אירועים אנטישמיים המטלטלים את ברוקלין בשנים האחרונות:

פרעוות קראון הייטס (1991): האירוע הזכור ביותר הוא המהומות הקשות שפרצו בעקבות תאונת דרכים בשכונה, במהלכן נרצח הסטודנט היהודי ינקל רוזנבאום ז"ל על ידי המון מוסת.גל הפיגועים בניו ג'רזי ומונסי (2019): לפני שנים ספורות בלבד, זועזעה יהדות ארצות הברית משורת פיגועים, בהם הטבח במרכול הכשר בג'רזי סיטי והדקירה המזעזעת בבית הרב במונסי במהלך חגיגת חנוכה.הסלמה מאז שבעה באוקטובר: נתוני ה-ADL (הליגה נגד השמצה) מצביעים על זינוק של מאות אחוזים באירועי אלימות נגד יהודים בניו יורק מאז פרוץ המלחמה בארץ, מה שהופך כל תקיפה כזו לתזכורת כואבת למצב הביטחוני הרעוע של יהדות התפוצות.