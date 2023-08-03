ראיתי את בנותיי מתלחששות בפינת המטבח, מביטות
בבינה במבטים ביקורתיים. גם בני הגדול נראה מתוח, כאילו הוא נושא על גבו את הפגיעה
בכבודי, הוא הביט בשלום אהרן במבט משתאה. הבנתי שנוצר כאן פצע קטן שמאיים להתרחב, ושבסופו
של דבר יוביל לריחוק, והכי נורא, הוא עלול להביא למתח ולפגיעה בשלום הבית של שלום אהרן.
הבנתי שאם לא אפעל עכשיו, המצב עלול להחמיר עד ללא תקנה (מגזין כיכר)
אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לרגע. אם גיסתנו הייתה מגיעה עם פאה
לאירועים בהם אנו נמצאים - היא הייתה מקבלת ייחס שונה: בקושי מדברים איתה, ויותר
מתאספים לצד הכלות שבאו עם כיסוי ראש מלא. רצינו שהיא תבין שכך לא מגיעים לאירועים
בהם אנו נמצאים (משפחה)