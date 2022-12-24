רבני לונדון מכריזים על חרם לימודים היסטורי עד שיבוץ כל תלמיד, בחור הישיבה שמעלקא פינטר משתחרר מחר מהכלא הצבאי לצד פקקי ענק, ח"כ גולדקנופף תוקף במילים קשות וטוען כי עשו לחרדים פיגוע, בג"ץ מאפשר את חזרת השידורים לצפון, והגר"א סלים מותח ביקורת נוקבת על התקשורת המפלגתית (מעייריב)
אחרי המתקפה בביטאון המפלגה, 'דגל התורה' מחריפה את המאבק נגד מינויו של נציג חסידות גור באגודת ישראל כחבר בקבינט המדיני ביטחוני לראשונה מאז קום המפלגה • "דגל התורה מתנגדת לקבלת תפקיד שר שנושא באחריות לכל פעולות הממשלה" (פוליטי)
יממה לאחר פסיקת בית המשפט העליון המורה לעיריית ת"א לאכוף את שמירת השבת, בוועדת הרבנים למען קדושת השבת טוענים כי יש להם חלק בהצלחתה מאבק, אך "כוכב המאבק", קובי ברנר, מכחיש בשיחה עם "כיכר השבת" וטוען כי אינו מכיר אותם ולא היה להם שום חלק במאבק (אקטואליה)
חשיפה בלעדית: משבר שפע-שוק לקראת סיום. סדרת מגעים חשאיים עם בית הגרי"ש אלישיב, בשיאן מונה ישראל קלרמן למנכ"ל רשת ´שפע שוק´, מניבה תוצאות. על פי הסיכום המוצע, יחל דודי ויסמן במהלך איטי של סגירת רשת החנויות AM:PM בשבתות. בעבר התנגדה ועדת הרבנים לפשרת הסגירה החלקית. כל הפרטים (כלכלה)
יממה לאחר הפרסום הנרחב בכלי התקשורת על היוזמה להחרמת רשת הענק איקאה מבהיר יו"ר הוועדה למען השבת כי הציבור החרדי עומד לימין הרשת ולא ידיר את רגליו ממנה. בראיון בלעדי ל"כיכר השבת" הוא אומר, “הרשת חרתה על דגלה את השמירה על ערכי העם היהודי, נעמוד לימינה בשעה גורלית זו” (חדשות חרדים)
"אין כל הצדקה לבוא אלנו בטענות על אי-הצטרפותנו למאבק בחניון", מכריז הרב יצחק גולדקנופ מהוועדה למען השבת, בשיחה ל´כיכר השבת´. הוא עורך אבחנה בין מאבקי השבת, ותוקף את העדה החרדית: "זו צביעות לדרוש מאיתנו להיאבק על קרתא" (חרדים)
באסיפה מיוחדת שנערכה היום בוועדה למען השבת, נכחו כל רבני הוועדה וכל הנציגות החרדית בעיריה. רק אחד מנציגי הציבור החרדי במועצת העיר שלח את עוזרו במקום להיות נוכח בגופו במקום – יצחק פינדרוס. לנו לא נותר אלא לנחש למה. האסיפה קיבלה החלטה להתאחד ולהציג חזית חרדית אחידה מול ברקת (חרדים)