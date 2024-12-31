הקרב על בית המקדש השני שמעולם לא נגמר: האם ניצחון צבאי הוא הניצחון האמיתי, ומי משלם את מחיר ההתייוונות בישראל? וגם, מה עמד מאחורי המכתבים בין יונתן המכבי לבין השלטונות והקשר המפתיע לעבודת הכהנים? (חנוכה)
במשך כאלפיים שנים, ניצבים כל רבותינו בעלי הפשט במלחמה מתמדת כנגד פרשנות ה'אלגוריה' והדרשנות שהובילו המתייוונים ולאחריהם הנוצרים ושאר עוכרי ישראל עד הדורות האחרונים | ישראל שפירא בפרויקט מעמיק ומיוחד על פרשנות הפשט | פרק ב' (חרדים)
בדרשה שנשא לפני 70 שנים - בשנת ה'תשי"ג, הסביר הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק במתק לשונו ובחדות מחשבתו את מהותו של חג החנוכה • לדבריו, כל סיבת קביעת חנוכה היתה כי היו בוגדים בעם ישראל שרצו לחלל את הקודש - וכנגדם היתה המלחמה העיקרית • ולמה חז"ל לא הנציחו את זה? • צפו בדרשה הנדירה (חרדים)
יש זהות מעניינת בין התקופה שלנו לתקופת מלחמת החשמונאים. כאז כן עתה היהדות מתמודדת עם תרבות כלל-עולמית, המושכת את בני-הנוער והצעירים. כאז כן עתה ניצב מולנו הפיתוי להשליך אחר גוונו את הדברים המבדילים אותנו מן העמים האחרים, ולהתערות במשפחת העמים. אז זו הייתה התרבות ההלניסטית, וכיום זו התרבות המערבית, גלי האופנה והרוח הכללית המנשבת בעולם