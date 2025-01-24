מהפיתה החמה ועד כדור הפלאפל האחרון - אפשר להכין בבית ארוחת פלאפל שלמה, פריכה, טרייה ומלאה בכל מה שאוהבים: חומוס קרמי, סלט קצוץ, טחינה וצ'יפס זהוב. זו ארוחה מושלמת לתשעת הימים וגם לחופש המתקרב, ואפשר להתאים אותה לזמן ולכוח שיש לכם - להכין הכול לבד, לבחור רק שניים-שלושה מרכיבים ביתיים ואת השאר לקנות, ועדיין להגיש ארוחה מגוונת וטעימה (אוכל ומתכונים)
לפיתות הללו אין כיס, אבל אנחנו מבטיחים לכם שלאחר שתכינו אותן פעם אחת, לא תפסיקו. הן פשוט שוות את המאמץ: מצוינות לטבילה בחומוס, טחינה או סחוג, מהוות בסיס מושלם לפיצה ובונוס: נשמרות מעולה בהקפאה (מתכונים, אוכל)
אחרי שניסינו את הלחם העשיר הזה, נותרנו פשוט חסרי מילים (ומדובר באירוע נדיר, כן?). אם לא הכרתם, לחם שטוח הוא בעצם סוג של פיתה בשרנית גדולה וכאן הוא מגיע בגרסת הקאצ'יו א פפה - עם גבינות (מוצרלה ופרמזן) ופלפל שחור (מתכונים, אוכל)
מתכון לפיתות ביתיות שמנמנות וטעימות עשויות מקמח מלא וכשהן מתייבשות - הן יכולות להפוך לקרוטונים. כך או כך, הן שידוך נהדר למרקים שלכם. בונוס: בצק הפיתה יכול להיות גם בסיס לפיצה, כך שמדובר במתכון שכדאי להדפיס ולתלות על המקרר. לנצח (מתכונים, אוכל)
המתכון הזה משתמש בקיצור דרך - בצק פיצה דק שנרכש בחנות. אם אין לכם בצק פיצה מקורר בהישג יד, גם פיתות ישנות יכולות לעבוד כאן - דרך מעולה להיפטר משאריות. עם זאת, תמיד מוטב ללכת על המקור לקבלת תוצאות טובות יותר (מתכונים, אוכל)