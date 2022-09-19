האם אימון כושר באמת יהפוך אתכם לרזים? |מדוע אברכים במודיעין עילית התאמנו במשך שנים ב"חדרי כושר סודיים" בחצרות מוסתרות? | איך הרמת משקולות בגיל 30 מונעת פציעות קטלניות בגיל 70? | המכשיר היקר שיהודי כמעט קנה בחנות, רגע לפני ששיחת טלפון דרמטית מהרופא | ולמה תרבות יוון זה לשבת על הספה ולאכול פופקורן? (תהיה בריא)
בבית-המשפט העליון נערך הבוקר דיון סוער בעקבות עתירה שביקשה לחייב מוסדות חרדיים ללמד את תכני הליבה של משרד החינוך ● דורית בייניש: "אני מסכימה שבחינוך לאזרחות, החברה הזו בבעיה, השאלה היא מה המנוף החוקתי לביטול החוק" ● הפרקליטות: "אצל החרדים גיבורי התרבות הם גדולי ישראל" (חרדים)
נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הרב עובדיה יוסף התייחס במהלך דרשתו השבועית לנושא הליבה: "ה´ מפרנס לכל חי. למי שילמד תורה יהיה לו הכל. כשיגדל, הוא יהיה רב ותלמיד חכם, דיין". על הורים שרוצים לשלוח את בניהם לממלכתי: "איך יהיו תלמידי חכמים אם שם אותם בממלכתי?" (יהדות)