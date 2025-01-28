לא רק הציבור החרדי: מכתב חסר תקדים של ראשי ישיבות ההסדר המרכזיות מאיים לעצור את השליחה לצה"ל בעקבות שילוב לוחמות בשריון | העיתונאי אריאל שרפר מי היה טנקיסט בעצמו עושה לנו סדר בבלאגן: "בתוך נגמ"ש אין מקום להפרדה. אם הצבא לא יתגמש הנגמ"ש יישאר ריק" (דבר ראשון)
"צריכים להבין שמה שרוצים פה לגייס את בני הישיבות זה לא אמיתי, לא בגלל ביטחון המדינה. זה לא נכון. זו מגמה אמיתית כדי לחלן אותנו. נוצרה פה דת מסוכנת של פרוגרסיביות, שהיא מוכנה לעשות הכל כדי להעביר אליה נפשות" | אחד ממנהיגי הציבור הליטאי, ראש הישיבה הגר"י אייכנשטיין, במשא מכונן על ההשקפה הליטאית סביב המדינה והגיוס לצבא | צפו (אקטואליה)