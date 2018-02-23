לכבוד הילולת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, מתארח הגאון רבי גדעון בן משה ב'אולפן כיכר' לשיחה עם יוסי עבדו על 30 שנות קרבה נדירה | הרעד שאחז בו בכל כניסה, המדיח שפורק בבית הרב כדי להכריע בהלכה, המפגש הטעון בליל שבת על ספרי ה'בן איש חי', החיבוק המרגש עם חכם בן ציון אבא שאול, והתחינה המצמררת בטיפול נמרץ: "חכם גדעון, תבקש שיתפללו עליי" | צפו (חרדים)
שר הפנים אריה דרעי אמנם נעדר מהדיון, אולם הדיינים בבית הדין "הליכות עולם" אפשרו לד"ר אורי וייס שעתר נגד גירוש המסתננים להשמיע דברי רקע. "בדחילו ורחימו, אני פונה להציל עשוק מעושקו ולמנוע חילול השם" אמר וייס. פעילה בארגון סיוע סיפרה: "פגשתי פליטים שראו את משפחתם טובעת" (חדשות, בארץ)
מעל לשנתיים לאחר חשיפת 'כיכר השבת': בית הדין 'הליכות עולם' אסר אמש (שני) על אהרן רמתי, מנהל סמינר 'באר מרים' לקיים שיחות פרטיות עם תלמידותיו. כמו כן, הוחלט כי משך הלימודים בסמינר לא יוארך למעל לשנתיים, כאשר במקביל תמונה מנהלת חינוכית למוסד • ההחלטה המלאה - בפנים (חדשות, חרדים)