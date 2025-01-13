רחובות העיר תל אביב צהלו: מאות בני תורה ותושבים השתתפו במעמד מרגש של הכנסת ספר תורה לשכונת רמת החייל, לעילוי נשמתו של הלוחם שנפל בקרבות והותיר תינוק שלא זכה להכירו • הספר נתרם על ידי בחורי ישיבת 'נחלת יוסף', והוכנס להיכל בראשות ראשי הישיבה והרבנים (חרדים)
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