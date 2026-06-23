מחזה מרהיב וספוג דמעות והתרגשות נרשם בצפון תל אביב, כאשר מאות בני תורה, רבנים ותושבים התכנסו למעמד המרומם של הכנסת ספר תורה ייחודי ומרגש.

ברגשות גועשים ובשמחה עצומה של מצווה, זכו תושבי שכונת רמת החייל בתל אביב לקחת חלק במעמד ההוד. ספר התורה נתרם בעמל, ביגע רב ובמסירות נפלאה על ידי בחורי ישיבת "נחלת יוסף" ומשפחותיהם, אשר חברו יחד כדי להנציח עדי עד את זכרו הטהור של החייל הקדוש זיו חן הי"ד. זיו הי"ד עלה בסערה השמימה במהלך קרבות מלחמת 'חרבות ברזל', כשהוא מותיר אחריו אלמנה שבורת לב ותינוק קטן שלא זכה להכיר את אביו כלל.

במעמד נטלו חלק שורה של ראשי ישיבות, רבנים, דיינים ויושבי על מדין, לצד מאות מתושבי השכונה ומוקירי זכרו של הקדוש. רחובותיה של תל אביב, ששקקו המוני חוגגים, צהלו בשמחת התורה, כאשר מעגלי רוקדים סוערים ליוו את ספר התורה תחת החופה בדרכו אל היכל הישיבה.

ספר התורה המהודר הוכנס ברוב פאר והדר להיכל הישיבה הקדושה "נחלת יוסף", הפועלת ומפיצה אור תורה בלב השכונה, בראשות ראש הישיבה הרה"ג ניסים עודד, המנהל החינוכי הרב בנימין פינזל, ובנשיאותו של ראש המוסדות הרה"ג רבי יוסף שבקס.

לאחר הכנסת הספר אל ארון הקודש, הסב הקהל הרב לסעודת מצווה כיד המלך באולם שעל ידי הישיבה, כראוי וכיאה לכבודה של תורה ולזכרו של הקדוש הי"ד.