נחשף: ישראל מחזיקה בבכיר חמאס שהסתכסך עם סינוואר ומוחמד דף

מדינת ישראל מחזיקה מזה כשנתיים בבכיר הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, המחבל באסל צאלחיה, שאחראי באופן ישיר לפיגוע הקטלני בשנת 2011 שבו נרצח הנער דניאל ויפליך הי"ד. צאלחיה, שנחשב לדמות מרכזית בזרוע הצבאית של הארגון, צפוי לעמוד לדין בישראל על מעשי הטרור החמורים שביצע. כך חשף היום (חמישי) העיתונאי אבישי גרינצייג בערוץ I24NEWS.

הסיפור המפתיע של תפיסתו מתחיל עוד בתוך מסדרונות הפיקוד של ארגון הטרור בעזה. לפני כחמש שנים התגלע סכסוך חריף בצמרת חמאס, כאשר צאלחיה האשים את בכיר הארגון מרוואן עיסא בבגידה. ההאשמות הללו הובילו לקרע עמוק וסכסוך ישיר בינו לבין מנהיגי הזרוע הצבאית, ובהם יחיא סינוואר ומוחמד דף. בעקבות המתיחות והעימות הגלוי, נעצר צאלחיה בהוראתו של סינוואר ונכלא בבית כלא ברצועה.

עם פרוץ המלחמה ברצועת עזה, הפציץ חיל האוויר הישראלי לפי הדיווח את מתקן הכליאה שבו שהה צאלחיה. בעקבות השמדת בית הכלא, החליטו בארגון הטרור חמאס להעביר אותו למעצר בית בשכונת "חמד" שבחאן יונס. במהלך הפעילות הקרקעית של כוחות צה"ל באזור, פשטו הלוחמים על המבנה שבו הוחזק במעצר בית, עצרו אותו והעבירו אותו לחקירה ולמעצר בשטח מדינת ישראל, שם הוא מוחזק עד עצם היום הזה.

המעצר מצטרף לשורה של חיסולים ומעצרים של מחבלי נוח'בה שביצעו את הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. בשבועות האחרונים חיסל צה"ל מספר מפקדי נוח'בה בכירים שפשטו על יישובי העוטף, ביניהם מפקד חוליית הנוח'בה שפשט למחנה רעים ומפקד חוליית נוח'בה שפשט לקיבוץ נירים.

הפיגוע שטלטל את ישראל

מעצרו והעמדתו הצפויה לדין של צאלחיה מהווים סגירת מעגל היסטורית וכואבת עבור מערכת הביטחון והציבור בישראל. צאלחיה הוא המחבל שאחראי באופן ישיר לפיגוע הקטלני בשנת 2011, במסגרתו שיגרו מחבלי חמאס טיל נגדי טנקים מסוג 'קורנט' לעבר אוטובוס הסעות תלמידים שנסע באזור שער הנגב.