מזג האוויר היום (שני) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם יעשה חם מהרגיל ויבש והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.
ה'שירות המטאורולוגי' פרסם הבוקר 'אזהרה אדומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה
על פי התחזית, מחר יום שלישי, יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
ביום רביעי, לרוב בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 20-33
תל אביב: 26-32
באר שבע: 24-34
חיפה: 26-31
טבריה: 25-36
צפת: 23-37
אילת: 30-41
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