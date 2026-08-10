מדבר יהודה ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם יעשה חם מהרגיל ויבש והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.