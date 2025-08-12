פוקרובסק היא עיר במחוז דונייצק שבמזרח אוקראינה, הממוקמת כ-40 קילומטרים מקו החזית עם הכוחות הרוסיים. העיר, שאוכלוסייתה מנתה לפני המלחמה כ-60,000 תושבים, הפכה למרכז לוגיסטי משמעותי עבור הצבא האוקראיני במלחמת רוסיה-אוקראינה.

מאז פרוץ המלחמה בפברואר 2022, פוקרובסק משמשת כנקודת מעבר חיונית להעברת אספקה צבאית, סיוע הומניטרי ופינוי אזרחים מאזורי הקרבות. מיקומה האסטרטגי הפך אותה ליעד להתקפות רוסיות חוזרות ונשנות, במטרה לשבש את קווי האספקה האוקראיניים.

העיר, שבעברה הייתה ידועה בשם קרסנוארמייסק עד לשנת 2016, מהווה צומת רכבות חשוב במזרח אוקראינה. תשתית הרכבות המפותחת בעיר מאפשרת תנועה יעילה של אספקה וכוחות צבא, מה שהופך אותה למטרה אסטרטגית עבור שני הצדדים בסכסוך.

למרות ההפגזות והאיום המתמיד, פוקרובסק ממשיכה לתפקד כמרכז אזורי חשוב, המספק שירותים חיוניים לאוכלוסייה המקומית ולפליטים מאזורי הקרבות הסמוכים. הרשויות המקומיות פועלות במאמץ מתמיד לשמור על תפקוד העיר ולהגן על תושביה.