כוחות רוסים הצליחו לחדור לשכבות ההגנה האוקראיניות בדונייצק, ימים ספורים לפני פסגת טראמפ-פוטין, כך לפי הדיווחים המגיעים מן החזית.

כוחות רוסים בודדים הצליחו לפרוץ דרך קווי ההגנה האוקראיניים במזרח מחוז דונייצק, כך לפי דיווחים רשמיים מאזור הלחימה, במאמץ של מוסקבה להשיג הישגים טריטוריאליים משמעותיים רגעים לפני הפגישה המתוכננת בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביום שישי הקרוב.

על פי קבוצת המעקב האוקראינית DeepState, הכוחות הרוסים מתקדמים לעבר דוברופיליה, כ-20 ק"מ צפונית לעיר האסטרטגית פוקרובסק, הנמצאת תחת מתקפה רוסית כבר למעלה משנה.

נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי התייחס לדיווחים ומיסה להמעיט בערכם.

זלנסקי ציין כי בכמה מוקדים הצליחו יחידות רוסיות להיכנס לעומק של עד 10 ק"מ, אך לדבריו מדובר בכוחות קטנים, ללא ציוד כבד, שרק נושאים נשק אישי. זלנסקי הוסיף כי חלק מהכוחות הללו נתפסו או הושמדו.

נשיא אוקראינה הדגיש כי המטרה של פוטין היא ברורה: ליצור תדמית של התקדמות רוסית משמעותית לקראת הפגישה בין פוטין לטראמפ, כדי להציג את אוקראינה כמפסידה במערכה. עם זאת, הוא הדגיש כי ההגנות האוקראיניות אמנם נפגעו באזור דוברופיליה, אך אין משמעות הדבר שמוסקבה השתלטה על שטחים גדולים.

מפקדת הצבא האוקראיני דיווחה על קרבות הגנה כבדים מול כוחות רוסים המגיעים למספרים גדולים, כאשר באזור פוקרובסק בלבד מתרכזים למעלה מ-110 אלף חיילים רוסים. בהתאם לכך, שולחים האוקראינים תגבורות לשיפור ההגנות.

זלנסקי ציין כי יחס הכוחות עומד על בערך 1:3 לטובת הרוסים, אך הוא הדגיש כי אובדן הכוחות הרוסיים גבוה פי שלושה מזה של אוקראינה. הוא ציין כי רוסיה מתכוננת למבצע התקפי בשלושה מוקדים עיקריים: זפוריז'יה, פוקרובסק ונובופבליבקה, ושהצטברות הכוחות הזו מתרחשת רגעים לפני שיחות אלסקה.

בעוד פוטין עשוי לנסות במשא ומתן להשיג ויתורים טריטוריאליים, במוסקבה דורשים בין היתר נסיגה של כוחות אוקראינה משטחי דונייצק שעדיין בשליטתם.

בימים האחרונים חזר הנשיא טראמפ על עמדתו, לפיה שני הצדדים ייאלצו לבצע ויתורים טריטוריאלים, דבר שאוקראינה מתנגדת לו בתוקף.

עם זאת, גורמים אוקראיניים מודים שההגנות בחזית נחלשות. סגן-אלוף בוגדן קרוטביץ', לשעבר ראש מטה גדוד העילית אזוב, הביע בפומבי חשש גדול והגדיר את המצב בסמוך לפוקרובסק כ"כאוטי לחלוטין". מפקד באיזור אמר לתקשורת בארה"ב כי ההגנות באזור מורכבות בעיקר מעמדות קטנות של שני חיילים, המוזנים באספקה באמצעות רחפנים.

שיטה זו משרתת את היתרון המספרי של רוסיה, שמסוגלת לפרוס קבוצות קטנות רבות שיכולות להפסיד חיילים ולחזור עם תגבורות בהתאם.

ולנטין מאנקו, מפקד כוחות ההסתערות האוקראיניים, הסביר כי האויב מפעיל "טקטיקת אלפי החתכים", כלומר חדירות קטנות וממוקדות שנועדו לשבש את ההגנות. הוא סיפר כי קבוצות קטנות חדרו בסמוך לדוברופיליה, וחלקן הושמדו או נתפסו.

גורמי פיקוד באזור טוענים שרוב הכוחות הרוסיים שחדרו נתפסים במהרה או נהרגים. עם זאת, הדובר של הכוחות הקרקעיים באזור דניפרו הסביר כי חדירות אלו לא מעידות על שליטה רוסית בשטח, אלא על חדירה נקודתית של קבוצות קטנות שמסתתרות במקומות כמו מרתפים.

החשש המרכזי הוא שככל שיינתנו יותר חדירות כאלה, רוסיה תוכל בסופו של דבר לייצב את מעמדה מאחורי ההגנות הרופפות של אוקראינה.

מכון המחקר ISW בוושינגטון כתב כי עדיין מוקדם להכריז על פריצה משמעותית ברמת המבצע, אך הצבא הרוסי ככל הנראה שואף להפוך את ההתקדמות הטקטית שלו לפריצה רחבה יותר בימים הקרובים. המכון השווה את המצב להצלחת רוסיה באבדייבקה באפריל 2024.

העולה מן הדיווחים הוא כי הימים הקרובים באזור פוקרובסק ייחשבו קריטיים למאבק באוקראינה למנוע הישגים רוסים מהירים.

בלוגר צבאי אוקראיני בשם בוגדן מירושניקוב ציין כי המצב הולך ומתקרב לנקודה בה פוקרובסק לא תוכל להינצל, אם כי עדיין לא הגיעה אליה. לדבריו, המגמה הנוכחית מצביעה על התפתחות מדאיגה.